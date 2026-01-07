Rashford trở lại MU

Sau biến động trên băng ghế huấn luyện MU, với việc Ruben Amorim bị sa thải, tương lai của Marcus Rashford cũng đứng trước ngã rẽ quan trọng.

Rashford có khả năng trở lại MU. Ảnh: FCB

Theo giới truyền thông Anh, cho dù vị HLV tiếp theo của MU là ai, kế hoạch đưa Rashford vào đội hình mùa giải 2026/27 cũng rất cao.

Rashford là tài sản quan trọng của MU, hiện đang thi đấu nổi bật với Barcelona. Cầu thủ người Anh buộc phải rời Old Trafford vì đơn giản là Amorim không thích anh.

Nhiều lần Rashford nói về việc bản thân hạnh phúc tại Barca, nơi anh ghi những bàn thắng và kiến tạo quan trọng. Dù vậy, MU mới là mái nhà của tiền vệ 28 tuổi này.

Khả năng “Blaugrana” kích hoạt điều khoản mua lại rất thấp nên, Rashford được cho là sẽ trở lại MU và trở thành trung tâm dự án bóng đá mới.

Chelsea muốn có Vinicius

Báo chí Anh đưa tin, các quan chức Chelsea có kế hoạch chuyển nhượng Vinicius Junior – cầu thủ đang trong giai đoạn khó khăn ở Real Madrid.

Chelsea đặt vấn đề lấy Vinicius. Ảnh: EFE

Chelsea – đội vừa thực hiện cuộc thay tướng – đang mở ra giai đoạn mới kết hợp giữa bóng đá và tài chính. Giới chủ của CLB tin rằng Vinicius hoàn toàn phù hợp với dự án này.

Vinicius sa sút trong mùa giải này vì những bất đồng với Xabi Alonso, cũng như vướng mắc trong quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với Real Madrid.

Chelsea nhận thấy tình hình và sẵn sàng dành cho Vinicius mức lương cao. “The Blues” cũng chấp nhận chi đậm cho đội chủ sân Bernabeu, ước tính không dưới 100 triệu euro.

Man City xong vụ Semenyo

“Bom tấn” đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa đông đã nổ, khi Man City hoàn tất các thỏa thuận với tiền đạo Antoine Semenyo.

Man City hoàn tất thương vụ Semenyo. Ảnh: AFCB

Man City phải trả cho Bournemouth khoản phí 65 triệu bảng cho cầu thủ người Ghana sinh tại Anh.

Theo xác nhận của phía Man City, Semenyo sẽ thực hiện cuộc kiểm tra y tế trong ngày thứ Năm, trước khi chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng dài hạn.

Đây là thương vụ mà Pep Guardiola rất kỳ vọng. Semenyo hứa hẹn mang đến những giải pháp tấn công quan trọng để Man City đua với Arsenal ở Ngoại hạng Anh, cũng như Champions League.