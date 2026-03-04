Barcelona tự ngã trên sân Metropolitano và cố gắng cứu vãn tình thế tại Camp Nou, nơi họ áp đảo Atletico Madrid với chiến thắng 3-0.

Một kết quả tuyệt vời, một trận thắng hủy diệt trước “Colchoneros”, nhưng vẫn chưa đủ để xóa bỏ thất bại thảm hại 0-4 ở lượt đi.

Barca suýt tạo nên kỳ tích ngược dòng. Ảnh: Diario AS

Đặc biệt là khi Barca thiếu Eric Garcia, De Jong, Lewandowski, rồi lại mất Jules Kounde chỉ sau 11 phút và Balde trong hiệp hai.

Bất chấp tất cả, nhờ màn trình diễn xuất sắc của Lamine Yamal và không có tiền đạo cắm, “Blaugrana” khiến Atletico gồng mình chịu trận cho đến những giây cuối cùng.

Kỳ tích suýt xuất hiện khi Barca ghi 3 bàn nhờ công Marc Bernal (29’, 72’), cùng cú sút phạt đền của Raphinha (45’+5). Dù vậy, tỷ số 3-0 là chưa đủ, khi Atletico vào chung kết sau 13 năm với kết quả chung cuộc 4-3.

“Chúng tôi có thể rất tự hào về màn trình diễn này, nhưng chúng tôi cũng thất vọng”, Hansi Flick phản ứng sau trận đấu.

“Chúng tôi đã có cơ hội, nhưng cuối cùng điều đó đã không thành hiện thực. Chúng ta phải chấp nhận, có thể tự hào, nhưng đồng thời cũng thất vọng”.

Atletico vào chung kết sau khi gồng mình chịu trận. Ảnh: Diario AS

Nhà cầm quân người Đức không vui với chính Barcelona về tình trạng chấn thương: “Chúng tôi lại có thêm hai ca chấn thương nữa, điều đó thực sự tệ. Tôi không vui vì điều này.

Chúng tôi đã có nhiều cầu thủ chấn thương và điều đó là không ổn. Chúng tôi sẽ phải nói chuyện.

Cần phải cải thiện mọi thứ, cần trao đổi với đội ngũ y tế, với ban huấn luyện, về cách làm sao để tránh việc trong vòng một tuần mà có đến 3 cầu thủ dính chấn thương”.

Khi nói về màn thể hiện của các học trò, Hansi Flick nhấn mạnh: “Chúng tôi đã cống hiến tất cả, đã để lại tất cả trên sân. Đó chính xác là điều tôi muốn thấy ở đội bóng. Họ đã chơi tuyệt vời”.

“Thật đáng tiếc khi không thể vào chung kết”, Flick lặp lại. “Nhưng chúng tôi tự hào về màn trình diễn này và tập trung cho những trận đấu phía trước”.