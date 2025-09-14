Lamine Yamal sẽ không có mặt trong trận đấu giữa Barcelona và Valencia (2h ngày 15/9), đồng thời khả năng anh đá trận mở màn Champions League gặp Newcastle cũng bị nghi ngờ.

Theo bộ phận y tế Barcelona, Lamine Yamal có vấn đề ở xương mu sau khi thi đấu với đội tuyển Tây Ban Nha, trong loạt trận vòng loại World Cup 2026.

Yamal trong trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: EFE

Hansi Flick chỉ trích LĐBĐ Tây Ban Nha, cũng như HLV trưởng Luis de la Fuente.

“Thật đáng tiếc, vì cậu ấy đã lên tuyển quốc gia với một số cơn đau. Yamal không tập luyện cùng đội tuyển. Cậu ấy dùng thuốc giảm đau để thi đấu”, Flick cho biết.

Nhà cầm quân người Đức tức giận: “Họ ghi được hơn 3 bàn mỗi trận, nhưng Lamine phải thi đấu 73 và 79 phút trong cả hai trận. Sau trận gặp Bulgaria, cậu ấy đã không tập luyện trở lại. Điều này cho thấy họ không hề chăm sóc các cầu thủ”.

Thay vì tìm cách xoa dịu căng thẳng với Liên đoàn, Flick tiếp tục: “Tây Ban Nha sở hữu đội tuyển xuất sắc nhất thế giới. Những cầu thủ xuất sắc nhất ở mọi vị trí, tất cả đều rất xuất sắc.

Có lẽ khi nói về việc chăm sóc các cầu thủ trẻ, chúng ta đang nói đến những điều như thế này. Điều này khiến tôi rất buồn”.

Theo các bác sĩ của Barcelona, ​​Lamine Yamal kết thúc trận đấu gặp Rayo Vallecano với cảm giác khó chịu ở xương mu. Theo CLB, điều này đã bị Liên đoàn phớt lờ.

Đại diện liên đoàn phản ứng: “Có hai khía cạnh cần xem xét. Thứ nhất, không ai ở Barcelona báo cáo rằng cầu thủ này đang gặp khó khăn.

Thứ hai, chuyên gia vật lý trị liệu của Lamine ở Barcelona cũng giống như ở Liên đoàn. Làm sao ông ấy lại không biết Yamal bị chấn thương?”.

Barca biện minh Fabian Ruiz của PSG bị loại vào phút chót vì chấn thương, nhưng Yamal vẫn phải thi đấu.

“PSG đã gửi báo cáo về chấn thương của Fabian, còn Barca chưa bao giờ đề cập đến bất cứ điều gì”, liên đoàn kết luận.