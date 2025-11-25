Khi Yamal suy ngẫm

Đó là thứ Năm, ngày 30/10, 4 ngày sau Siêu kinh điển tại Bernabeu. Một nhân chứng khẳng định đã thấy Lamine Yamal rơm rớm nước mắt. “Cậu ấy đang khóc!”, người này kể với El Pais.

Những người khác thì nói Yamal chỉ đang hoang mang. “Tôi không biết Lamine có khóc thật hay không; điều tôi biết chắc là cậu cần một cú ‘reset’”, những người thân cận nhấn mạnh.

Yamal suy ngẫm nhiều điều sau Siêu kinh điển. Ảnh: FCB

Tất cả đều đồng ý một điểm: trong khoảng lặng, chàng trai 18 tuổi không thể hiểu nổi chính tiếng ồn trong lòng mình. Anh đau đớn về thể chất, kiệt quệ về tinh thần.

Anh khiến thế giới bóng đá say mê, đồng thời làm cho Barcelona vừa tự hào vừa lo lắng. Từ ngày đó, anh đá 4 trận. Kết quả? 3 bàn thắng và 3 kiến tạo.

Để hiểu điều gì đang diễn ra trong đầu Lamine hôm đó, không chỉ cần tua lại trận “El Clasico”, mà phải quay xa hơn: về mùa hè.

Không vướng lịch Barca hay tuyển quốc gia, Yamal muốn có một kỳ nghỉ trọn vẹn sau mùa giải mà anh tự ghi tên mình vào ánh đèn sân khấu bóng đá thế giới.

Lamine muốn gặp thần tượng Neymar, và tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ mừng tuổi 18.

Những cuộc trò chuyện của họ ở Rio de Janeiro vượt xa chuyện vui chơi. Hai người nói về bóng đá và cả ngành công nghiệp này.

Những người hiểu Neymar thường kể rằng anh hay nhắc một câu để đáp lại những lời cho rằng anh lãng phí tài năng: “Cả đời tôi chơi bóng để cứu gia đình mình. Tôi nghĩ tôi đã làm được, đúng không?”.

Sau những câu chuyện về lối chơi, danh tiếng và sự chuyên nghiệp, Lamine ghé Ibiza rồi trở lại Barcelona để trở thành nhân vật chính của một bữa tiệc gây tranh cãi (thuê người mắc chứng lùn) và bắt đầu một mối quan hệ mới: ca sĩ Nicki Nicole.

Mùa giải mới cũng khởi đầu như mùa cũ kết thúc: 3 trận, 2 bàn, 3 kiến tạo. Thế nhưng vẫn có điều gì đó lệch nhịp.

Quan hệ với Nicole ngắn ngủi nhưng mãnh liệt; theo các đồng đội, đôi lúc “quá mãnh liệt”.

“Tôi không nghĩ cô ấy là người phù hợp nhất với Lamine”, một thành viên Barca chia sẻ. Yamal trở nên bất ổn về cảm xúc, một cú đánh mới sau khi chứng kiến Ousmane Dembele đoạt Quả bóng vàng.

Vượt qua khó khăn

Điều khiến Yamal lo nhất là đau vùng mu. “Lamine không thực sự khỏe”, bộ phận thể thao Barca thừa nhận. Nhưng anh vẫn muốn là chính mình, ngay cả khi sự tự tin không theo kịp phong độ.

Ngay trước “El Clasico”, anh sa vào cái bẫy Kings League, vốn đang cần quảng bá. “Real Madrid ăn cắp, rồi còn kêu ca”, anh đùa.

Video lan truyền chóng mặt, làm vui lòng Gerard Pique (người tổ chức Kings League), nhưng kéo theo phản ứng dữ dội từ những người cho rằng Lamine ngạo mạn.

Sau trận đấu ở Madrid, Yamal thay đổi hoàn toàn. Ảnh: EFE

Dani Carvajal nằm trong số đó, ngay trên sân Bernabeu, sau trận Real Madrid thắng Barca, anh buông một câu: “Nói tiếp đi!”.

Hansi Flick thì ít cơ hội hơn nhưng cũng trông đợi một phiên bản khác: “Cậu ấy cần tập trung chăm chỉ hơn”.

Lamine có vẻ bất cần, CLB và gia đình đều hiểu đã đến lúc giảm bớt ánh đèn chiếu vào anh. Bộ phận thể thao Barca và người đại diện đều thống nhất: thành công khiến người ta dễ hư; thất bại thì dạy người ta trưởng thành.

Cú sốc ở Siêu kinh điển không đánh gục Yamal, nhưng khiến anh suy ngẫm. Ngày 30/10 ấy, bản thân anh có một cuộc thanh lọc.

Chia tay Nicole, quyết tâm bỏ lại sau lưng cơn đau mu, Yamal chấp nhận kế hoạch của CLB: giảm tải số trận, nhất là với tuyển Tây Ban Nha. Một tuần sau đó, người đại diện Jorge Mendes đến Barcelona.

“Tôi không hiểu ồn ào quanh Yamal. Ai cũng từng 18 tuổi và từng trẻ. Như chủ tịch Laporta nói, phải ủng hộ và giúp cậu ấy hết sức vì đó là tài sản lớn của CLB. Lamine biết rõ cần làm gì trong và ngoài sân, và cậu đang làm: làm việc bình tĩnh, nói ít”, Mendes phân tích.

Yamal giảm xuất hiện trước công chúng. Mọi thứ được củng cố bằng thay đổi trong phương pháp hồi phục, với bác sĩ riêng.

“Chấn thương này không biến mất chỉ qua một ngày. Nó lên xuống thất thường. Nhưng Yamal đã tiến bộ rõ rệt”, Flick nói.

Có một thứ vẫn nguyên vẹn: sự hòa đồng với tập thể. “Người ta bảo đôi khi Yamal có thái độ không hay, nhưng thật ra trong phòng thay đồ cậu ấy vẫn thế, vui tính, hòa đồng”, Flick kể.

Vượt qua ồn ào, Lamine Yamal đang tập trung vào bóng đá. Anh đang muốn theo bước Leo Messi cách nay hai thập kỷ: cùng Barca chinh phục Stamford Bridge của Chelsea (3h ngày 26/11).