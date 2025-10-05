Maguire gia nhập MU hè năm 2019 với mức phí kỷ lục của một hậu vệ thời điểm đó là 80 triệu bảng Anh. Giao kèo giữa anh và Red Devils sẽ hết hạn vào tháng 6/2026.

Nguồn tin từ xứ sương mù cho hay, hiện Maguire đang nằm trong tầm ngắm của hai đội bóng giàu có của Saudi Arabia là Al-Nassr và Al-Ettifaq.

Maguire nhiều khả năng sẽ rời MU hè tới - Ảnh: I.G

Trung vệ 32 tuổi có thể tự do đàm phàn với các CLB này từ đầu năm tới, trong bối cảnh anh đang bị cám dỗ trước mức lương khổng lồ mà đối tác ở Saudi Pro League đưa ra.

Được biết hè vừa qua, MU đã kích hoạt điều khoản ký thêm 12 tháng với Maguire. Hiện vẫn chưa rõ đội bóng thành Manchester có mời cựu cầu thủ Leicester ký tiếp hay không.

Chia sẻ hồi tháng 8 vừa qua, Maguire nói: "Điều khoản kích hoạt nằm trong tay MU, nên tôi không có lựa chọn nào khác. Chỉ là MU muốn gia hạn và hợp đồng của tôi sẽ kết thúc vào tháng 6/2026.

Tôi tin chắc là đội bóng thành Manchester đã thông báo với nhiều CLB khác hồi hè rằng, tôi không được phép rời Old Trafford.

Chúng tôi sẽ ngồi lại thảo luận về hợp đồng. Bản thân không muốn công khai, nhưng MU là CLB tuyệt vời để chơi bóng. Sẽ thật ngớ ngẩn nếu bạn muốn rời khỏi nơi đó càng sớm càng tốt."

Dưới triều đại HLV Amorim, Maguire được xếp thi đấu luân phiên trong hàng thủ 3 người cùng Leny Yoro. Nhà cầm quân người Bồ thường tận dụng Harry Maguire trong thế trận MU cần chống bóng bổng.