Trượt ngã

Không còn là sự ngẫu nhiên. Khi Chelsea ghi bàn ở phút 96, đó không chỉ là kết thúc của một trận đấu, mà là tiếng chuông cảnh báo cho cả một giai đoạn.

Liverpool, nhà đương kim vô địch Premier League, đã thua 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường – 2 trong số đó thuộc Premier League và đều đến ở thời gian bù giờ.

Chelsea xuất sắc đánh bại Liverpool. Ảnh: CFC

Một cú đổ dài từ ngai vàng xuống mặt đất, nơi những kẽ nứt trong cấu trúc tưởng chừng hoàn hảo bắt đầu lộ rõ.

Vòng trước, Crystal Palace đánh gục Liverpool ở phút 97. Vòng này, đến lượt Chelsea – một tập thể trẻ trung và chắp vá vì chấn thương – làm điều tương tự.

Hai bàn thua ở phút 90 trở đi trong cùng một mùa giải, lần đầu tiên một nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh nếm trải cảm giác ấy kể từ mùa 2004/05, khi Arsenal từng chịu cảnh tương tự.

Những con số lạnh lùng cho thấy điều mà người hâm mộ cảm nhận rõ rệt: đội bóng của Arne Slot đang đánh mất thứ bản lĩnh đã làm nên họ.

Slot không giấu được sự thất vọng, nhưng vẫn cố giữ giọng điềm tĩnh. Ông nói về “quá trình thích nghi”, về việc Mohamed Salah và tân binh Alexander Isak “càng chơi cùng nhau sẽ càng kết nối hơn”.

Đó là giọng điệu của một HLV đang cố dựng lại hệ thống, chứ không phải người bảo vệ ngai vàng. Liverpool mùa này không yếu đi vì thiếu cầu thủ. Họ yếu đi vì thiếu sự liền mạch.

Mọi thứ đã thay đổi từ mùa hè: kỳ chuyển nhượng kỷ lục khiến đội ngũ mất đi tiếng nói chung, các tân binh chưa hòa nhập – ngoại trừ Hugo Ekitike nổi bật.

Mohamed Salah vẫn chạy, vẫn tạo ra cơ hội, nhưng những cú dứt điểm của anh dường như mất đi tính tất định mà người hâm mộ từng quen thuộc. Isak vẫn chưa tìm được cách hòa vào dòng chảy đỏ.

Trong khi ấy, Enzo Fernandez, Estevao và Cucurella – những người thuộc về một Chelsea non trẻ và đang tái thiết – trở thành những gương mặt ăn mừng trong đêm mưa ở Stamford Bridge.

Cặp trung vệ chắp vá mà Enzo Maresca bố trí là Josh Acheampong và Benoit Badiashile thậm chí lần lượt rời sân sớm vì chấn thương.

Thời gian bù giờ trở thành thảm họa với Liverpool. Ảnh: LFC

Liverpool không thua vì thiếu cơ hội. Ở hai trận gần nhất tại Premier League, họ tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn đối thủ.

Nhưng trong khi Crystal Palace và Chelsea biết cách tung ra nhát đâm cuối cùng, các chân sút áo đỏ lại thiếu chính xác ở giây phút quyết định.

Nguy cơ

“Chúng tôi chỉ ghi 1 bàn trong mỗi trận, còn đối thủ có 2”, Slot thừa nhận, như thể tóm gọn cả chuỗi tuần u ám vừa qua.

Ba thất bại liên tiếp – trận còn lại trước Galatasaray ở Champions League – không chỉ lấy đi điểm số. Chúng bào mòn thứ tinh thần đã từng giúp Liverpool gượng dậy trong những mùa giải khắc nghiệt nhất.

Không còn hình ảnh đội bóng biết cách xoay chuyển trận đấu bằng niềm tin và nhịp pressing điên cuồng. Giờ đây, họ trở nên mong manh trong chính khoảnh khắc từng là biểu tượng của mình: thời gian bù giờ.

Có quá nhiều vấn đề với Slot: Ibrahima Konate từ khi không chấp nhận gia hạn đã để hồn ở nơi nào đó. Người ta nói anh chỉ muốn sang Real Madrid.

Van Dijk vẫn chắc chắn, nhưng đôi khi tuổi tác khiến anh bị các tiền đạo trẻ vượt mặt trong các pha quyết định.

Salah trải qua những trận im lặng. Ảnh: EPA

Slot từng phải kéo Dominik Szoboszlai xuống đá hậu vệ phải trong vài trận. Tại London, ông chọn Conor Bradley nhưng tuyển thủ Bắc Ireland không tạo được sự tin cậy.

Cái giá của một mùa hè nhiều thay đổi đang được trả bằng sự mất cân bằng ở cả ba tuyến.

Khi sự ổn định là điều kiện tiên quyết để bảo vệ danh hiệu, Liverpool lại bước vào chiến dịch mới trong trạng thái chưa kịp ổn định bất cứ điều gì. Đó là họ không dự FIFA Club World Cup như Chelsea.

Phía trước là trận gặp MU, diễn ra khi kết thúc kỳ FIFA Days. Trận derby nước Anh có thể xác định liệu cơn trượt dài này là một tai nạn tạm thời, hay là khởi đầu của một chu kỳ suy thoái chỉ vài tháng sau vinh quang.

Hiện tại, Arsenal đã chiếm ngôi đầu. Liverpool đứng nhìn, mệt mỏi, và có lẽ đang tự hỏi điều gì đã khiến họ đánh mất bản lĩnh của những phút cuối.

Trong bóng đá, đôi khi cả mùa giải được định đoạt không phải bởi 90 phút, mà bởi những gì xảy ra sau đó. Với Liverpool, đó là những phút bù giờ – khoảng thời gian khiến ngai vàng của bắt đầu có dấu hiệu lung lay.