Tài năng trẻ người Brazil hóa thân thành người hùng của Chelsea với pha đá nối cận thành ghi bàn, từ đường chuyền của Marc Cucurella ở phút 95.

Pha lập công của Estevao khiến cầu trường sân Stamford Bridge như vỡ tung. Enzo Maresca sướng tột độ chạy dọc đường biên ra ăn mừng cùng học trò.

Maresca chạy ra ăn mừng cùng học trò - Ảnh: BR Football

Hình ảnh gợi nhớ đến Jose Mourinho trong quá khứ, ông cũng chạy ăn mừng đầy phấn khích, khi cầu thủ Porto ghi bàn vào lưới MU tại Old Trafford.

Lúc quay trở lại khu kỹ thuật, Enzo Maresca phải nhận thẻ vàng thứ hai vì hành vi của mình, đồng nghĩa việc bị truất quyền chỉ đạo.

Thế nên, ở trận tiếp theo Chelsea chạm trán Nottingham Forest, nhà cầm quân người Italia sẽ bị cấm chỉ đạo.

Maresca dường như không quá bận tâm về tấm thẻ đỏ sau chiến thắng kịch tính trước Liverpool. Trước đó, ông phải chịu nhiều áp lực vì 2 thất bại liên tiếp ở Ngoại hạng Anh.

Hành động phấn khích của Maresca khiến ông bị truất quyền chỉ đạo - Ảnh: BR Football

Nhiệm vụ của Chelsea càng trở nên khó khăn hơn khi Benoit Badiashile và Josh Acheampong lần lượt phải rời sân vì chấn thương.

Điều đó khiến The Blues chỉ còn một trung vệ khỏe mạnh là Jorrell Hato, đá cặp cùng Reece James bất đắc dĩ lúc cuối trận.

Dù chơi những phút cuối với đội hình vá víu, Chelsea vẫn có được 3 điểm đầy ấn tượng nhờ bàn thắng đẳng cấp của Estevao.