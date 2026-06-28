Theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Colombia ngày 28/6 thông báo đơn vị cứu hộ USAR COL-1 đã giải cứu thành công một bé trai người Venezuela khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập vì động đất.

"Một bé trai 11 tuổi tên Moses đã được giải cứu sau 70 giờ mắc kẹt dưới đống đổ nát. Thành công này mang lại hy vọng và tiếp thêm động lực cho nỗ lực tìm kiếm và giải cứu những người sống sót khác", Bộ Quốc phòng Colombia cho hay.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người bị mắc kẹt sau động đất ở Venezuela. Ảnh: NYT

Trước đó, các nhân viên cứu hộ ở thành phố La Guaira của Venezuela cũng giải cứu thành công một trẻ sơ sinh 18 ngày tuổi bị kẹt trong đống đổ nát. "Em bé gần như khôg bị thương, bất chấp việc bị kẹt 32 giờ dưới đống đổ nát. Người mẹ sau đó cũng được giải cứu và đang được chăm sóc tại bệnh viện", truyền thông địa phương cho biết.

Trong bối cảnh số người thương vong vì động đất ở Venezuela tiếp tục tăng cao, việc giải cứu thành công 2 trẻ em trên được xem là những tia hy vọng hiếm hoi giữa thảm họa. Tính đến sáng 28/6, thảm họa động đất kép ở Venezuela đã khiến ít nhất 1.430 người thiệt mạng, 3.360 người bị thương, hơn 172 người vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát và trên 50.000 người mất tích.

Hai trận động đất mạnh với cường độ 7,2 độ Richter và 7,5 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi bờ biển phía bắc Venezuela chiều tối 24/6, gần thành phố Moron. Các chấn động lan khắp Venezuela, nước láng giềng Colombia. Một số đảo ở vùng Caribe cũng cảm nhận được sự rung chuyển của mặt đất.