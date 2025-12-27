Tờ Izvestia ngày 27/12 đưa tin, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Belarus Pavel Muraveyko mới đây cho biết: "Các khu vực tác chiến của tổ hợp Oreshnik đã được xác định. Tất cả các đơn vị chiến đấu đang phối hợp để rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị phóng tên lửa. Tất nhiên thời gian này sẽ thay đổi tùy theo nhiều yếu tố, nhưng chỉ mất tối đa vài phút".

Người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Belarus nhấn mạnh, việc đưa tổ hợp Oreshnik vào trực chiến đồng nghĩa trạng thái sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ở mức cao nhất.

Tên lửa siêu vượt âm Oreshnik được Nga triển khai ở Belarus. Ảnh: Izvestia

Vào ngày 24/12, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã nghe Bộ trưởng Quốc phòng Viktor Khrenin báo cáo về việc đưa các tổ hợp Oreshnik vào trực chiến. Ông Lukashenko cho hay Belarus dự kiến sẽ vận hành tối đa 10 tổ hợp Oreshnik.

Theo đài truyền hình ONT, nếu được phóng từ Nga, tên lửa Oreshnik có thể tiếp cận trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ trong 17 phút; căn cứ không quân Ramstein của Đức trong 15 phút; căn cứ không quân Redzikowo của Ba Lan trong 11 phút. Trong trường hợp tên lửa siêu vượt âm được phóng từ Belarus, thời gian bay tới một số mục tiêu sẽ giảm đáng kể.

Trước đó, ảnh phân tích vệ tinh của Planet Labs đã tiết lộ về việc một hệ thống Oreshnik đang được triển khai ở căn cứ không quân cũ gần thị trấn Krichev, cách thủ đô Minsk của Belarus khoảng 307km.

Việc triển khai Oreshnik diễn ra trong bối cảnh chỉ còn vài tuần nữa là Hiệp ước New START năm 2010, thỏa thuận cuối cùng giữa Mỹ và Nga nhằm hạn chế việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược của hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, sẽ hết hiệu lực.