Hãng thông tấn TASS ngày 13/11 đưa tin, quan chức Bộ Ngoại giao Nga Alexei Polishchuk mới đây tuyên bố, Moscow sẵn sàng triển khai tên lửa Burevestnik ở Belarus.

"Belarus đang nằm dưới 'ô hạt nhân của Nga'. Đây là thỏa thuận nhằm giúp Nga cung cấp sự bảo vệ mạnh mẽ cho Belarus, cho phép chúng tôi gửi bất kỳ loại vũ khí nào cho họ", ông Polishchuk cho biết.

Khi được hỏi về khả năng Nga triển khai tên lửa Burevestnik tới Belarus, ông Polishchuk trả lời: "Hiện Minsk chưa đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng nếu tình hình thay đổi, Nga sẽ xem xét kỹ lưỡng đề nghị của đồng minh. Tất nhiên chúng tôi cũng phải cân nhắc tới những đặc điểm kỹ thuật độc nhất của loại tên lửa này".

Nga thử nghiệm tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik. Ảnh: Sputnik

Hồi tháng 9, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko xác nhận việc Nga triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik tới nước này. Trước đó, Minsk đã đề nghị Moscow cung cấp tổng cộng 10 hệ thống tên lửa Oreshnik và quá trình bàn giao dự kiến sẽ hoàn tất trước cuối năm nay.

Vào ngày 26/10, Tổng thống Putin tuyên bố Nga đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm cuối cùng đối với tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik. Lãnh đạo Điện Kremlin mô tả đây là loại vũ khí "độc nhất vô nhị" và không thể bị các hệ thống phòng không hiện có ngăn chặn.

Trong cuộc thử nghiệm, tên lửa Burevestnik đã bay liên tục 15 giờ, vượt quãng đường 14.000km, con số giới chức Nga khẳng định chưa phải là tầm bay tối đa. Công nghệ đáng chú ý nhất của tên lửa này là hệ thống động cơ đẩy hạt nhân cỡ nhỏ, giúp Burevestnik có tầm bay gần như không giới hạn.