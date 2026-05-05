Theo hãng thông tấn Zvezda, FSB ngày 5/5 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh các đặc vụ của cơ quan này bắt giữ một người đàn ông ở Kursk bị tình nghi phản quốc vì cung cấp tin tình báo cho Ukraine.

"Nghi phạm đã tuyển dụng 4 đồng phạm khác để chụp ảnh các cơ sở quân sự và dân sự trong khu vực, sau đó gửi chúng cho phía Ukraine để đổi lấy tiền. Trong số các địa điểm bị ghi hình, có một số chi nhánh của tổ chức bán quân sự DOSAAF và các văn phòng tuyển quân địa phương", báo cáo của FSB cho biết.

Cũng theo các đặc vụ FSB, người môi giới bên phía Ukraine đã đề nghị cung cấp cho nghi phạm một thiết bị nổ để thực hiện một âm mưu phá hoại. Tuy vậy, nghi phạm khẳng định đã từ chối nhiệm vụ này.

Đặc vụ FSB bắt giữ nghi phạm làm gián điệp cho Ukraine ở Kursk. Video: Zvezda

Ukraine cảnh giác khi Belarus tăng cường phối hợp với Nga ở biên giới

Tờ Kyiv Independent ngày 5/5 đưa tin, Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine mới đây đã cảnh báo về việc Belarus liên tục mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự ở biên giới để phối hợp với Nga.

"Belarus đang phát triển các tuyến hậu cần, sân huấn luyện và nhiều hạng mục khác phối hợp với Nga. Sự hiện diện quân sự của Nga tại Belarus chưa tạo ra mối đe dọa trực tiếp ở thời điểm hiện tại, nhưng các cơ sở hạ tầng đang được xây dựng có thể được kích hoạt bất cứ lúc nào", phát ngôn viên Cơ quan Biên phòng Ukraine Andrii Demchenko cho biết.

Cũng theo quan chức Ukraine, Kiev đang theo dõi sát tình hình nhằm ngăn chặn mọi nguy cơ xâm nhập và đáp trả các hành động khiêu khích, đặc biệt tại khu vực biên giới Belarus.

Trong tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thông báo về một số hoạt động bất thường dọc biên giới Belarus, cũng như các báo cáo cho rằng một khinh khí cầu bay từ Belarus vào không phận Ukraine được dùng để truyền tín hiệu phục vụ các cuộc tấn công của Nga.