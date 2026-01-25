Hãng tin TASS dẫn tuyên bố ngày 24/1 của Trung tâm xử lý khủng hoảng khu vực của Nga cho hay: "Một cuộc pháo kích dữ dội nhất đã diễn ra ở Belgorod. Theo báo cáo sơ bộ, không có thương vong. Các cơ sở năng lượng bị hư hại, đội bảo trì và ứng phó đã được điều động đến khu vực".

Theo Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov, cuộc tấn công có thể liên quan đến hệ thống pháo HIMARS.

Belgorod, thành phố nằm ở vùng biên giới phía tây nước Nga, giáp Ukraine là một trong những nơi thường hứng chịu các cuộc pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Trung tâm xử lý khủng hoảng của Nga cho biết cuộc tấn công ngày 24/1 đã gây ra hỏa hoạn. "Mảnh vỡ rơi xuống đã làm hư hại mái nhà của 2 ngôi nhà tư nhân ở làng Tavrovo thuộc quận Belgorodsky. Các nỗ lực thu thập thông tin về hậu quả đang diễn ra", nhà chức trách Nga thống kê.

Lực lượng Ukraine đẩy lùi cuộc tấn công của quân Nga ở gần Pokrovsk. Video: RBC

Cùng ngày, trang RBC dẫn tin từ Lực lượng Không quân phản ứng nhanh số 7 của Ukraine tuyên bố, lữ đoàn pháo binh độc lập 147 của Kiev đã chặn đứng một nhóm quân Nga tại khu công nghiệp Pokrovsk, tây bắc Ukraine.

Lữ đoàn pháo binh 147 thông tin: "Ban đầu, chúng tôi đã tấn công đối phương bằng UAV, sau đó là hỏa lực pháo 155mm. Cuộc tấn công đã khiến 3 binh sĩ Nga bị thương".

Theo nhà chức trách Ukraine, các lực lượng Moscow đang tiếp tục nỗ lực giành quyền kiểm soát Pokrovsk ở vùng Donetsk, tập trung tiến sâu vào các quận phía bắc đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phòng thủ Kiev.

Trước đó, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi báo cáo quân đội Nga đã điều thêm lực lượng dự bị theo hướng Pokrovsk. Quân đội Ukraine và các nhà phân tích nhận định, Nga đang kết hợp các cuộc tấn công quy mô lớn định kỳ với các cuộc tiến công bí mật của những nhóm bộ binh nhỏ nhằm làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Ukraine.