Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: Atlantic Council

Hãng CNN và trang RBC đưa tin, nói chuyện với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực 1, người đứng đầu nước Mỹ cho hay, nếu Nga đóng góp 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình thì đó là một bước đi đúng đắn.

Ông Trump nói: "Tổng thống Nga Putin sẽ tham gia Hội đồng Hòa bình và ông ấy sẽ đóng góp 1 tỷ USD. Điều đó thật tuyệt vời".

Trước đó, Tổng thống Putin ngày 21/1 tuyên bố, Nga sẵn sàng đóng góp 1 tỷ USD lấy từ các tài sản của Nga bị chính quyền Mỹ trước đây đóng băng.

Tổng thống Trump cho biết thêm, ông sẵn sàng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Hòa bình sau nhiệm kỳ tổng thống và thậm chí là "suốt đời". Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh: "Tôi có quyền làm vậy nếu muốn. Ý tôi là, tôi sẽ quyết định".

Theo điều lệ của Hội đồng Hòa bình, việc thay thế chủ tịch chỉ có thể diễn ra “sau khi người nắm quyền lãnh đạo tự nguyện từ chức hoặc do không còn khả năng đảm nhiệm” và văn kiện này nêu rõ ông Trump là chủ tịch đầu tiên.

Trong một diễn biến có liên quan, ông Trump ngày 22/1 tiết lộ đã rút lại lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình gửi cho Thủ tướng Canada Mark Carney.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social gửi tới ông Carney, ông Trump viết, Hội đồng Hòa bình đang thu hồi lời mời nhà lãnh đạo Canada tham gia "Hội đồng lãnh đạo danh giá nhất từng được thành lập". Ông Trump nói thêm "xin hãy hiểu rằng thông điệp này đại diện cho việc Hội đồng Hòa bình rút lại lời mời đối với ông Carney".

Hội đồng Hòa bình ban đầu được thành lập với tư cách là một cơ quan có nhiệm vụ giám sát công cuộc tái thiết ở Dải Gaza. Tuy nhiên, mục đích của nó kể từ đó đã được mở rộng để giải quyết các cuộc xung đột trên toàn thế giới và bản dự thảo hiến chương kèm lời mời tham gia đã được gửi tới nhiều nước.