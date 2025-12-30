Theo tờ Global Times, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn và Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã ra tuyên bố chung sau 2 ngày nhóm họp tại Vân Nam.

"Các bên tham dự cuộc họp đã ra tuyên bố chung 5 điểm về việc củng cố lệnh ngừng bắn, từng bước tái thiết lòng tin chính trị, cải thiện quan hệ song phương Thái Lan - Campuchia. Ưu tiên hàng đầu hiện tại là củng cố thỏa thuận ngừng bắn. Trung Quốc sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho Campuchia và Thái Lan trong công tác rà phá bom mìn. Bắc Kinh cũng sẽ duy trì liên lạc với quân đội của cả hai nước để trợ giúp khi cần thiết. Bên cạnh đó, 3 nước nhất trí tăng cường các biện pháp đấu tranh chống tội phạm xuyên biên giới, bao gồm lừa đảo viễn thông và trực tuyến", Global Times cho biết.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (giữa), Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn (trái) và Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow. Ảnh: Global Times

Trong cuộc gặp 3 bên, Ngoại trưởng Vương Nghị cũng hoan nghênh kết quả đạt được từ kỳ họp Ủy ban Biên giới chung (GBC) giữa Campuchia và Thái Lan. "Nếu Thái Lan và Campuchia đối thoại trên cơ sở bình đẳng và cùng nhau tiến về phía trước thì không có trở ngại nào là không thể vượt qua", ông Vương nói.

Theo tờ Khmer Times, Bộ Quốc phòng Campuchia hôm 29/12 đã đưa ra báo cáo về tình hình biên giới sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 27/12.

"Từ 12h ngày 27/12 đến 12h ngày 29/12, tình hình trên các tuyến đầu nhìn chung là ổn định. Tuy vậy, quân đội Campuchia vẫn đang duy trì cảnh giác cao độ, tiếp tục theo dõi sát sao và hành động thận trọng nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ", Bộ Quốc phòng Campuchia thông tin.

Trong khi đó, tờ The Nation tiết lộ quân đội hai bên vẫn giữ nguyên vị trí triển khai sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Song, các hoạt động trên bộ và trên không của cả hai bên đều đang được kiểm soát chặt chẽ.

"Sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, chúng tôi không ghi nhận việc sử dụng vũ khí hạng nặng hay đối đầu hỏa lực trực tiếp giữa hai bên. Dù vậy, tình hình vẫn tương đối mong manh và cần duy trì giám sát cao", Bộ Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan cho biết.