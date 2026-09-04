Theo báo Kyiv independent, một đoạn video do Hải quân Ukraine công bố cho thấy cảnh tượng bốc cháy dữ dội sau vụ tấn công bằng USV của các lực lượng Kiev vào tàu Nga ở Sochi vào đêm 3/9, rạng sáng 4/9.

Video: Hải quân Ukraine

Hải quân Ukraine cho biết con tàu mang tên Nefrit này là một phần trong hệ thống cơ sở hạ tầng hàng hải và năng lượng của Nga, chuyên hỗ trợ các hoạt động dầu khí, bảo dưỡng các cơ sở ngoài khơi, vận chuyển hàng hóa và nhân sự cũng như thực hiện các công việc kỹ thuật dưới nước.

Hình ảnh cháy kho dầu của Nga ở cảng Sochi. Ảnh: Supernova Telegram

Sau đó, trong ngày 4/9, các hình ảnh đăng tải trên một số kênh Telegram của Nga dường như cho thấy đám cháy tại một kho dầu ở Sochi sau một cuộc tấn công từ trên không. Các báo cáo tại địa phương xác định vị trí đám cháy là kho dầu nằm ở trung tâm thành phố, gần khu vực cảng, mặc dù cơ sở cụ thể này chưa được xác định danh tính.

Nhiều báo cáo riêng rẽ cho hay một trong những vụ nổ đã xảy ra gần hệ thống phòng không Pantsir của Nga tại cảng Sochi, nhưng chưa rõ liệu bản thân hệ thống này có bị trúng hỏa lực của Ukraine hay không.

Giới chức Nga hiện chưa lên tiếng bình luận trước các thông tin trên. Trong khi đó, các hãng thông tấn quốc tế thừa nhận không thể xác minh độc lập những thông tin như vậy cũng như mức độ thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra.

Quân đội Ukraine đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hàng hải của Nga như một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm làm gián đoạn nguồn thu và mạng lưới hậu cần phục vụ chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow.

Chỉ riêng trong tháng 7, các lực lượng Kiev được cho đã tập kích hàng chục tàu của Nga ở Biển Đen và Biển Azov, bao gồm tàu ​​chở dầu và các tàu khác bị Ukraine cáo buộc thuộc "hạm đội bóng tối" chuyên giúp Nga né các lệnh trừng phạt. Chỉ trong 2 ngày 21 - 22/7, Ukraine tuyên bố đã tấn công 13 tàu loại này, bao gồm 10 tàu chở hàng, 2 tàu lai dắt và một tàu chở dầu.

Sochi là một mục tiêu quan trọng đối với Ukraine. Được mệnh danh là "thủ đô thứ hai" của Nga, nơi đây có dinh thự nghỉ dưỡng mùa hè chính thức của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thành phố nằm cách biên giới Ukraine khoảng 650 - 700km này cũng được xem là điểm đến vui chơi mùa đông ưa thích của giới thượng lưu Nga.