Theo tờ Times of Israel, Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Israel Netanyahu đã tổ chức họp báo chung vào ngày 29/12 sau khi hai nhà lãnh đạo hội đàm. Tại đây, ông Trump cáo buộc Iran "đang có những động thái không tốt" khi tìm kiếm các địa điểm hạt nhân mới để thay thế các cơ sở bị hư hại sau cuộc xung đột với Israel hồi tháng 6.

"Tôi mong rằng Iran không cố gắng xây dựng lại chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo. Vì nếu đây là sự thật, chúng tôi không còn phương án nào khác là phải xóa sổ chúng. Phản ứng lần này có thể mạnh hơn lần trước", ông Trump nói.

Tuy vậy, nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng Iran vẫn đang quan tâm đến việc đạt được một thỏa thuận với Mỹ về vấn đề hạt nhân. Ông Trump cũng bác bỏ những thông tin cho rằng ông và Thủ tướng Netanyahu đã xảy ra mâu thuẫn về việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza. Ông Trump nhấn mạnh Tel Aviv đã thực hiện đúng cam kết và giờ đến lượt Hamas phải làm điều tương tự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: X/@IsraeliPM

"Nếu lực lượng Hamas không chịu giải giáp, họ sẽ phải trả cái giá rất đắt", ông Trump cảnh báo.

Cũng theo lãnh đạo Nhà Trắng, Ảrập Xêút đang bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ với Israel, thậm chí có thể tham gia Hiệp định Abraham vào "một thời điểm nào đó". "Theo quan điểm của tôi, Ảrập Xêút đang làm mọi thứ mà Mỹ có thể mong đợi. Họ đang duy trì quan hệ tốt với Israel", ông Trump nhận xét.

Khi được hỏi về những quan ngại liên quan đến căng thẳng giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ, ông Trump khẳng định điều đó sẽ không xảy ra. "Tôi đang nghiêm túc cân nhắc việc bán tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Erdogan là một người bạn tốt, tôi có thể đảm bảo họ sẽ không bao giờ xung đột với Israel", ông Trump nói thêm.

Về phía Israel, Thủ tướng Netanyahu mô tả cuộc gặp với ông Trump "vô cùng hiệu quả". Ông Netanyahu cũng thông báo Tel Aviv sẽ trao tặng nhà lãnh đạo Mỹ huân chương dân sự cao quý nhất của Israel.

Ngược lại, giới chức Iran ngày 29/12 đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng nước này tìm cách mở rộng chương trình hạt nhân và tên lửa. Tehran cũng cảnh báo Israel sẽ phải nhận hậu quả nghiêm trọng nếu có hành động gây hấn một lần nữa.

Trong khi đó, đại diện cánh quân sự của Hamas nói rằng lực lượng này "sẽ không giao nộp vũ khí nếu vẫn bị chiếm đóng".