Theo Yonhap, Phó chủ nhiệm Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yo Jong ngày 11/1 đã yêu cầu Hàn Quốc điều tra rõ sự cố UAV mới đây nhằm đưa ra một lời giải thích cụ thể.

"Tôi đánh giá cao việc quân đội Hàn Quốc đã thể hiện lập trường chính thức rằng họ không thực hiện việc này và cũng không có ý định khiêu khích hay kích động chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần một lời giải thích cụ thể về trường hợp UAV lạ vượt qua biên giới phía nam và xâm phạm không phận Triều Tiên", bà Kim cho biết.

Một UAV lạ được Triều Tiên thu giữ. Ảnh: Yonhap

Em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh, những dữ liệu hình ảnh thu được từ UAV lạ có liên quan trực tiếp đến một mỏ uranium, khu công nghiệp liên Triều Kaesong, các chốt biên phòng của Triều Tiên. "Có một sự thật rõ ràng rằng UAV của Hàn Quốc đã bay vào lãnh thổ Triều Tiên. Nếu Seoul tiếp tục lựa chọn con đường khiêu khích trong tương lai, họ sẽ phải đối mặt với những hậu quả khủng khiếp", bà Kim nói.

Về phía Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae Myung ngày 11/1 chỉ thị thành lập một nhóm điều tra chung giữa quân đội và cảnh sát để xem xét khả năng các thực thể tư nhân đứng sau hoạt động UAV nói trên.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, sự cố liên quan đến UAV lạ được ghi nhận vào ngày 4/1, khi phương tiện này bị đánh chặn ở khu vực Muksan-ri, quận Kaepung, thành phố Kaesong. Báo cáo của quân đội Triều Tiên tiết lộ rằng UAV này khởi hành từ một hòn đảo thuộc thành phố Incheon (Hàn Quốc), bay được 8km trước khi bị bắn rơi.