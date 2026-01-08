Theo báo Korea Times, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 7/1 đã đăng tải bức ảnh về một cặp chim cánh cụt sóng vai nhau, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới tới Triều Tiên.

"Tôi mong chờ ngày tình trạng bất ổn và thù địch trên bán đảo được hòa giải. Rồi sẽ có một ngày chúng ta có thể cùng chung sống một cách thịnh vượng, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Tôi chúc Triều Tiên một năm mới hạnh phúc. Hãy gặp nhau, Po Jae Myung và Po Jong Un", ông Lee viết.

Tổng thống Lee Jae Myung đăng ảnh chim cánh cụt để kêu gọi ông Kim Jong Un gặp mặt. Ảnh: Korea Times

Truyền thông Hàn Quốc giải thích, cách chơi chữ tên của hai chú chim cánh cụt cho thấy Tổng thống Lee đang ám chỉ tới bộ phim hoạt hình "Chim cánh cụt Pororo bé nhỏ". Đây là bộ phim rất nổi tiếng tại Hàn Quốc, được ra mắt vào năm 2003, do Seoul và Bình Nhưỡng hợp tác sản xuất.

"Chim cánh cụt là loài động vật có bản năng sinh tồn dựa trên sự hỗ trợ lẫn nhau. Dường như Tổng thống Lee muốn định hướng quan hệ giữa hai miền Triều Tiên theo bản năng tương tự, thông qua một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo", Korea Times bình luận.

Hình ảnh đặc biệt này được Tổng thống Lee đăng tải sau khi ông vừa hoàn thành chuyến công du Trung Quốc. Trong chuyến đi, ông Lee đã đề nghị Bắc Kinh làm trung gian thúc đẩy Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán.