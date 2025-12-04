Tháng 12/2025, Rostec làm cả thế giới quân sự choáng váng khi công bố: mọi chiếc BMP-3 mới rời nhà máy đều được bọc kín mít từ đầu đến chân với lưới chống tích lũy, giáp mái chống drone, lớp tàng hình Nakidka và module chiến tranh điện tử hiện đại nhất, tất cả lắp sẵn tại xưởng, không cần thợ hàn chiến trường. Đây không còn là bản nâng cấp 'chắp vá' mà là một phiên bản hoàn toàn mới, được sinh ra để sống sót trong địa ngục drone và tên lửa chống tăng hiện đại. Chi tiết công nghệ đáng kinh ngạc nào đã biến BMP-3 thành một trong những IFV được bảo vệ tốt nhất hành tinh ngay lúc này?

Các xe BMP-3 được trang bị lưới chống tích lũy, màn chắn giáp thép bổ sung và bộ giảm dấu vết “Nakidka”. Ảnh: Tập đoàn Nhà nước Rostec

Đầu tháng 12/2025, Rostec công bố đã chuyển giao lô BMP-3 mới nhất (lô thứ sáu trong năm) cho Bộ Quốc phòng Nga.

Điểm đặc biệt khiến cả cộng đồng quân sự quốc tế phải chú ý: lần này mọi chiếc BMP-3 đều rời nhà máy với gói bảo vệ bổ sung đa tầng hoàn chỉnh ngay từ dây chuyền, không còn tình trạng “giao xe trần rồi tự gắn thêm ngoài mặt trận” như các lô trước.

Đây là lần đầu tiên xe chiến đấu bộ binh (IFV) Nga được bảo vệ toàn diện cả 360 độ và cả bán cầu trên ngay khi xuất xưởng.

Gói bảo vệ đa tầng mà Rostec gọi chính thức là bộ bảo vệ bổ sung nhiều thành phần (комплект многосоставной дополнительной защиты) bao gồm ba lớp chính được lắp đặt đồng bộ.

Lớp đầu tiên và dễ nhận diện nhất là lưới chống tích lũy (противокумулятивные решётки) bao quanh toàn bộ thân xe, kể cả phần đuôi và hai bên tháp pháo.

Lưới này được làm từ thép cường độ cao, khoảng cách ô lưới được tính toán chính xác để làm biến dạng hoặc kích nổ sớm đầu đạn hình nón của RPG, Kornet, Javelin hay các loại đạn chống tăng cầm tay khác trước khi chúng kịp tiếp xúc với giáp chính.

Theo kinh nghiệm thực chiến tại Ukraine, lưới chống tích lũy giúp giảm tới 70-80% hiệu quả của đầu đạn HEAT thông thường.

Lớp thứ hai là các màn chắn thép bổ sung (броневые экраны) được hàn hoặc bắt bu-lông cố định vào toàn bộ phần thân trên, hai bên hông, phía trước và phía sau xe.

Xe chiến đấu bộ binh (IFV) BMP-3 2025. Ảnh: defensemirror.com

Các tấm thép này không chỉ tăng độ dày giáp tương đương mà còn tạo khoảng cách với giáp chính, giúp phân tán năng lượng của mảnh vỡ tốc độ cao và đạn xuyên động năng 30mm.

Đặc biệt, phần màn chắn phía trước được thiết kế nghiêng để tăng khả năng làm lệch đường đạn.

Điểm đột phá lớn nhất của lô BMP-3 2025 chính là bộ bảo vệ bán cầu trên (комплект защиты верхней полусферы) được lắp đặt tiêu chuẩn.

Trước đây, phần mái BMP-3 gần như không có giáp chống lại các cuộc tấn công từ trên xuống của drone FPV, bom lượn hay tên lửa Javelin tấn công đỉnh.

Nay toàn bộ phần nóc xe, nóc tháp pháo và khu vực chỉ huy đã được phủ một lớp lưới thép kết hợp tấm thép mỏng nhưng cứng, tạo thành “mái nhà di động” che chắn toàn bộ bán cầu trên.

Hệ thống này không làm tăng trọng lượng quá mức nhờ sử dụng thép hợp kim cường độ cao và cấu trúc tổ ong, đồng thời vẫn cho phép kíp xe mở nắp thoát hiểm nhanh khi cần.

Một công nghệ quan trọng khác được nhắc đến trong mọi thông báo chính thức là bộ Nakidka (Накидка) giảm dấu vết nhiệt và radar được lắp đầy đủ cho từng xe.

Nakidka là lớp phủ đặc biệt làm từ vật liệu tổng hợp hấp thụ sóng radar và giảm tín hiệu phản xạ radar xuống mức gần bằng xe dân sự, đồng thời giảm mạnh phát xạ nhiệt hồng ngoại nhờ vật liệu cách nhiệt đa lớp.

IFV BMP-3 phiên bản 2025 trở nên cực kỳ khó bị phát hiện bởi các đầu dò hồng ngoại của tên lửa chống tăng và máy bay không người lái trinh sát vào ban đêm.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-3. Ảnh: Rostec

Về mặt chiến tranh điện tử, mỗi chiếc BMP-3 trong lô mới đều được trang bị khối thiết bị РЭБ riêng (средства радиоэлектронной борьбы).

Dù Rostec không công bố chi tiết model, nhưng các nguồn chính thức đều khẳng định đây là hệ thống thế hệ mới có khả năng gây nhiễu đồng thời nhiều kênh tần số, phát hiện và triệt tiêu tín hiệu điều khiển của drone FPV, đồng thời bảo vệ xe khỏi các loại vũ khí dẫn đường bằng sóng radio.

Thiết bị này được đặt trong hộp bọc thép riêng, có ăng ten dạng cột gập được gắn trên nóc tháp pháo, có thể triển khai chỉ trong vài giây.

Tất cả các thành phần bảo vệ kể trên đều được lắp đặt ngay tại nhà máy của Rostec chứ không phải do các đơn vị chiến trường tự chế như giai đoạn 2022-2024.

Điều này đảm bảo độ đồng đều, chất lượng hàn, cân bằng trọng tâm và khả năng vận hành ổn định của xe sau khi tăng thêm vài tấn giáp và thiết bị.

Nhờ gói nâng cấp toàn diện này, BMP-3 2025 gần như không còn “điểm mù giáp” nào: phía trước có giáp chính, màn chắn, lưới; hai bên và phía sau có lưới, màn chắn; phần trên có bộ bảo vệ bán cầu trên, Nakidka; phần dưới vẫn giữ nguyên giáp chống mìn vốn đã rất mạnh của BMP-3.

Kết hợp với hỏa lực mạnh (pháo 100mm, pháo 30mm, tên lửa chống tăng) và khả năng bơi lội vốn có, BMP-3 phiên bản cuối 2025 đã thực sự trở thành một trong những xe chiến đấu bộ binh được bảo vệ tốt nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Có thể nói, lô BMP-3 giao tháng 12/2025 không chỉ là một đợt bổ sung số lượng mà là bước chuyển mình về chất: từ xe chiến đấu bộ binh truyền thống thành một “pháo đài di động” tích hợp đầy đủ công nghệ sống sót hiện đại, phản ánh rõ nét bài học thực chiến khốc liệt trong ba năm qua.