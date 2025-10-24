Ngày 23/10, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành “Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước Thành phố Hà Nội” (gọi tắt là bộ chỉ số chuyển đổi số). Bộ chỉ số này thay thế cho bộ chỉ số đã được ban hành hồi tháng 2/2024.

Theo đó, bộ chỉ số chuyển đổi số cấp thành phố có 34 chỉ số thành phần được chia thành 9 nhóm gồm: Nhận thức số (3 chỉ số); thể chế số (4 chỉ số); hạ tầng số (2 chỉ số); nhân lực số (3 chỉ số); an toàn thông tin mạng (5 chỉ số); hoạt động chính quyền số (11 chỉ số); hoạt động kinh tế số (1 chỉ số); hoạt động xã hội số (3 chỉ số); mức độ hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số của năm (2 chỉ số).

Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp xã gồm 47 chỉ số thành phần được chia thành 8 nhóm: Nhận thức số (5 chỉ số); thể chế số (3 chỉ số); hạ tầng số (5 chỉ số); nhân lực số (6 chỉ số); an toàn thông tin mạng (4 chỉ số); hoạt động chính quyền số (10 chỉ số); hoạt động kinh tế số (6 chỉ số); hoạt động xã hội số (8 chỉ số).

UBND Thành phố Hà Nội giao Sở KH&CN tham mưu việc thành lập Hội đồng thẩm định đánh giá kết quả chuyển đổi số hằng năm của các Sở, ban, ngành và UBND xã, phường theo bộ chỉ số chuyển đổi số.

Theo hướng dẫn của UBND Thành phố Hà Nội, tất cả 17 sở, ban, ngành sẽ đánh giá chuyển đổi số theo 33/34 chỉ số thành phần của bộ chỉ số; riêng 8 Sở được giao nhiệm vụ phát triển kinh tế số sẽ đánh giá thêm chỉ số về hoạt động kinh tế số; 126 UBND xã, phường đánh giá theo bộ chỉ số chuyển đổi số cấp xã.

UBND Thành phố Hà Nội cũng nêu rõ, việc đánh giá chuyển đổi số của các Sở, ban, ngành, UBND xã, phường theo Bộ chỉ số chuyển đổi số được tổ chức định kỳ hàng năm. Việc xác định chỉ số cấp thành phố, cấp xã được thực hiện nhằm theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả chuyển đổi số hằng năm của các Sở, ban, ngành và của các địa phương trong quá trình triển khai “Nghị quyết 18 ngày 30/12/2022 về chuyển đổi số, xây dựng Thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và các chương trình, kế hoạch hằng năm của thành phố liên quan đến chuyển đổi số.

Việc đánh giá chuyển đổi số phải bảo đảm tính trung thực, công khai, khách quan, nguồn thông tin có độ tin cậy và chính xác; không đánh giá những nội dung, tài liệu không liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; đồng thời xem xét cơ chế điểm khuyến khích đối với những sáng kiến, phương thức mới trong công tác tổ chức triển khai, đạt hiệu quả tốt.

Kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước Thành phố Hà Nội sẽ được công bố công khai ngay sau khi hoàn thành việc thẩm định đánh giá, làm cơ sở đánh giá thi đua, khen thưởng trong việc triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số hằng năm của các đơn vị.

Trước đó, trong khuôn khổ chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025 mới đây, Bộ KH&CN đã công bố kết quả đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2024. Theo đó, trong 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, Hà Nội được xếp ở vị trí đầu tiên, nhờ kết quả dẫn đầu ở 4 chỉ số chính gồm nhận thức số, thể chế số, hoạt động kinh tế số và hoạt động xã hội số.