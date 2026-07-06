Khát vọng

Hôm Tây Ban Nha thắng Áo để vào vòng 1/8 gặp Bồ Đào Nha (2h ngày 7/7), Lamine Yamal tỏ ra không mấy hài lòng khi cầm trên tay danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Anh không chỉ muốn vô địch World Cup 2026, mà còn khát vọng xây dựng huyền thoại của riêng mình.

Có rất ít sân khấu nào như World Cup, nơi tạo nên những ngôi sao, đưa cầu thủ lên đỉnh cao danh vọng, nhưng cũng là nơi chứng kiến những huyền thoại nói lời chia tay.

Yamal muốn biến World Cup 2026 thành sân khấu riêng. Ảnh: SeFutbol

Tại Dallas, hành trình cất cánh của Lamine ở tuổi 18 sẽ giao thoa với những năm tháng cuối cùng của Cristiano Ronaldo tuổi 41.

Ronaldo vẫn đang chống lại mọi quy luật vốn áp dụng cho những cầu thủ khác. Anh từng rời Qatar 2022 trong nước mắt sau khi thua Maroc ở tứ kết. Hôm đó, anh chỉ vào sân từ ghế dự bị.

Thế nhưng giờ đây, Ronaldo vẫn là lựa chọn đá chính và đầy nguy hiểm trong phạm vi hoạt động ngày càng thu hẹp của mình.

“Cristiano của World Cup lần này không còn là Cristiano mà chúng ta từng thấy trong màu áo Real Madrid khi ở đỉnh cao phong độ”, thủ môn Unai Simon nhận xét.

Unai Simon phân tích: “Đúng vậy, nhưng trong vòng cấm anh ấy vẫn tự biết cách tạo cơ hội cho mình: tìm khoảng trống, chờ bóng bật ra, khai thác những đường chọc khe, tạo khoảng trống cho tuyến hai băng lên hoặc sút xa.

Nếu Cristiano xuất hiện trong vòng cấm, anh ấy vẫn mang tính quyết định. Ronaldo thích băng vào cột hai đón các quả tạt, cắt mặt hậu vệ, hoặc đứng chờ ở chấm phạt đền khi hàng thủ lùi sâu...”.

HLV Luis de la Fuente cũng đồng tình rằng Tây Ban Nha không được phép mất cảnh giác: “Trước Cristiano, bạn không bao giờ được phép yên tâm”.

Ronaldo cảnh báo đối thủ: “Nếu bóng đến chân và có cơ hội, tôi sẽ ghi bàn”.

Tinh thần cạnh tranh của Ronaldo vẫn nguyên vẹn. “Tôi sẽ dừng lại khi tôi muốn, chứ không phải khi các anh muốn”, anh nói với báo chí.

Tuy nhiên, Ronaldo cũng thừa nhận mình đang ở những chặng cuối của sự nghiệp: “Đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Hy vọng đây chưa phải trận đấu cuối cùng”.

Anh không còn là cầu thủ từng thiêu đốt mọi hàng thủ bằng ánh hào quang của mình, nhưng ngọn lửa ấy vẫn chưa tắt.

Bản lĩnh

Lamine Yamal từng trực tiếp cảm nhận điều đó cách đây hơn một năm, ở trận chung kết UEFA Nations League mà Tây Ban Nha thua Bồ Đào Nha trên chấm luân lưu.

Đó là một trận đấu khó khăn với tài năng trẻ khi anh chơi khá mờ nhạt. Có một tình huống Lamine đang dẫn bóng thì bất ngờ bị Ronaldo từ phía sau cướp mất. Một cầu thủ 40 tuổi đã khiến chàng trai 17 tuổi sững sờ.

Sau đó, chính Ronaldo ghi bàn gỡ hòa 2-2 theo đúng kiểu dứt điểm mà Unai Simon cảnh báo. Nuno Mendes tạt, Le Normand vô tình làm đổi hướng, bóng rơi đúng vị trí Cristiano đang tranh chấp với Cucurella. Anh chiếm ưu thế và san bằng tỷ số.

Yamal chỉ biết chứng kiến bàn thắng ấy với cảm giác thất vọng, bởi tình huống xuất phát từ chính hành lang cánh mà anh và Mingueza phụ trách.

Trận đó, Nuno Mendes thực sự là cơn ác mộng với Tây Ban Nha: ghi bàn đầu tiên, kiến tạo bàn thứ hai và gần như không thể bị ngăn cản.

Ronaldo tràn đầy tự tin. Ảnh: FPF

Một trong những chìa khóa của trận đấu sắp tới sẽ nằm ở chính hành lang này, nơi Nuno Mendes tiếp tục dâng cao tấn công. Tất cả phụ thuộc vào việc Yamal có thể gây đủ sức ép để buộc hậu vệ Bồ Đào Nha phải lùi về phòng ngự hay không.

“Tôi muốn Lamine khiến hậu vệ đối phương phải khổ sở hơn, để họ phải tập trung vào cậu ấy”, HLV De la Fuente nói.

Bên cạnh đó, Lamine cũng sẽ phải hỗ trợ Pedro Porro hoặc Marcos Llorente trong nhiệm vụ khóa chặt Nuno Mendes.

Unai Simon hoàn toàn tin tưởng vào tinh thần phòng ngự của Yamal: “Lamine rất muốn tạo nên điều gì đó lớn lao ở World Cup này, và điều đó không chỉ đến từ khả năng tấn công mà còn từ việc cống hiến cho tập thể trong phòng ngự”.

Ronaldo cũng rất tự tin trước cuộc đại chiến: “Tôi tin chúng tôi sẽ thắng. Tôi có cảm giác như vậy”.

CR7 lạc quan: “Đây là trận đấu có ý nghĩa rất lớn, gặp một đội tuyển từng vô địch World Cup. Muốn đánh bại Tây Ban Nha, chỉ có một cách: phải có niềm tin, chạy thật nhiều và chơi với lòng dũng cảm”.

Dù kết quả trận đấu ra sao, Cristiano khẳng định anh sẽ rời World Cup với sự thanh thản: “Xét về cảm xúc, đây là kỳ World Cup tuyệt vời nhất đối với tôi, là giải đấu mà tôi tận hưởng nhiều nhất”.

Cristiano vẫn còn ở đây. Còn Lamine Yamal, anh tin rằng tương lai vẫn đang chờ đón phía trước. CR7 khen: “Cậu ấy còn cả một tương lai rộng mở”.