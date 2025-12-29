Một công dân phản ánh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) do UBND huyện cấp cho hộ ông Nguyễn Văn A ghi tên các thành viên gồm: ông Nguyễn Văn A, bà Lê Thị B, ông Nguyễn Văn C và ông Nguyễn Văn D.

Theo công dân, theo quy định mới, khi cấp sổ đỏ sẽ không còn ghi tên “hộ” mà chỉ ghi tên người đại diện hoặc những người có chung quyền sử dụng đất.

Do đó, khi thực hiện thủ tục cấp đổi sổ, các thành viên trong hộ ông Nguyễn Văn A đã thống nhất để ông Nguyễn Văn C và ông Nguyễn Văn D đứng tên đại diện.

Căn cứ khoản 4 Điều 256 Luật Đất đai năm 2024, việc cấp đổi sổ đỏ đối với thửa đất thuộc quyền sử dụng chung của hộ gia đình do các thành viên tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Quy định này không yêu cầu phải có giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền xác nhận số thành viên hộ gia đình tại thời điểm được giao đất, cho thuê đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất.

Công dân đặt câu hỏi: Việc thay đổi người đại diện đứng tên trên sổ đỏ có bắt buộc phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hay không, hay chỉ cần thể hiện nội dung này trong đơn đăng ký biến động đất đai? Ngoài ra, trường hợp hộ gia đình có nhu cầu, mỗi thành viên có thể được cấp một sổ đỏ riêng hay không?

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, việc cấp giấy chứng nhận đối với thửa đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình đã được quy định về nguyên tắc tại khoản 5 Điều 135 Luật Đất đai năm 2024. Trong đó đã quy định cấp một giấy chứng nhận và ghi đầy đủ tên các thành viên có chung quyền sử dụng đất trên giấy chứng nhận.

Việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình để ghi tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) do các thành viên này tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật (trong đó đã bao gồm việc thay đổi người đại diện trong giấy chứng nhận), không quy định thỏa thuận trên phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, theo điểm a khoản 2 Mục VII, Nội dung C, Phần V Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, đối với trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận để ghi đầy đủ tên các thành viên có chung quyền sử dụng đất, nội dung này phải được thể hiện trong đơn đăng ký biến động đất đai theo Mẫu số 18.