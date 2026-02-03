Theo hãng tin Al Jazeera, Bộ Ngoại giao Cuba ngày 2/2 đã xác nhận việc liên lạc với chính quyền Tổng thống Mỹ Trump để bắt đầu đàm phán nhằm tìm kiếm một thỏa thuận song phương.

"Người dân Cuba và người dân Mỹ đều được hưởng lợi từ sự hợp tác mang tính xây dựng, hợp tác pháp luật và chung sống hòa bình. Cuba tái khẳng định thiện chí duy trì đối thoại tôn trọng và có đi có lại, hướng tới kết quả cụ thể với chính phủ Mỹ, dựa trên lợi ích chung và luật pháp quốc tế. Chúng tôi sẵn sàng nối lại và mở rộng hợp tác song phương với Mỹ nhằm đối phó với các mối đe dọa xuyên quốc gia chung, đồng thời không từ bỏ việc bảo vệ chủ quyền và độc lập của mình", thông cáo của Bộ Ngoại giao Cuba cho biết.

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio. Ảnh: WSJ

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio nhấn mạnh, La Havana sẵn sàng đối thoại nghiêm túc, có ý nghĩa và có trách nhiệm với Washington. "Chúng tôi có đại sứ quán, chúng tôi đã liên lạc với Mỹ", ông De Cossio nói.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Cuba được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Trump cho biết Washington đã khôi phục liên lạc ngoại giao với La Havana ở "những người cấp cao nhất". Theo giới quan sát, đây là những tín hiệu đầu tiên cho thấy hai nước đang đối thoại, dù vẫn ở mức độ hạn chế.

Cùng ngày 2/2, Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ quan ngại về căng thẳng leo thang ở khu vực Mỹ Latinh và vùng Caribe. "Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình. Chúng tôi bày tỏ sự quan ngại về những lời lẽ gây hấn đối với người bạn của chúng tôi, Cuba. Moscow kêu gọi các quốc gia giải quyết bất đồng bằng con đường chính trị và ngoại giao", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho hay.