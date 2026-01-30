Theo hãng tin TASS, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez ngày 30/1 đã lên tiếng phản đối các biện pháp gần đây Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm siết nguồn cung nhiên liệu cho quốc gia Nam Mỹ.

"Chúng tôi lên án mạnh mẽ động thái leo thang mới nhất của Mỹ. Washington đang đề xuất áp đặt một lệnh phong tỏa hoàn toàn đối với nguồn cung nhiên liệu của chúng tôi. Mỹ cũng sử dụng thuế quan như biện pháp buộc các quốc gia khác tham gia chính sách bao vây toàn diện Cuba. Những hành động như vậy vi phạm tất cả nguyên tắc của thương mại tự do", ông Rodriguez cho biết.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez. Ảnh: Xinhua

Ngoại trưởng Rodriguez nhấn mạnh, người dân Cuba đã phải hứng chịu sức ép kinh tế kéo dài và khắc nghiệt trong hơn 65 năm qua và La Havana có quyền nhập khẩu nhiên liệu từ bất kỳ nhà cung cấp nào. "Chúng tôi đang bị đe dọa phải sống trong điều kiện cực kỳ khó khăn", ông Rodriguez nói thêm.

Trước đó, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp cho phép Washington áp thuế đối với hàng hóa từ bất kỳ nước nào cung cấp dầu mỏ cho Cuba với lý do "bảo vệ vệ an ninh và lợi ích đối ngoại của Mỹ".

"Sắc lệnh được ban bố dựa trên cơ sở tình trạng khẩn cấp quốc gia, nhưng không nêu rõ mức thuế cụ thể và danh sách các quốc gia bị áp thuế. Nội dung sắc lệnh chỉ trao quyền cho Washington áp thuế đối với các nước cung cấp dầu mỏ cho Cuba, kể cả trực tiếp hoặc thông qua bên trung gian", truyền thông Mỹ đưa tin.

Ông Trump có động thái trên trong bối Mỹ muốn tăng cường sức ép ở vùng Caribe sau khi chiến dịch tấn công, bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi đầu tháng này. Nguồn cung dầu mỏ chủ yếu của Cuba tới từ Venezuela và ông Trump tuyên bố sẽ ngừng toàn bộ việc vận chuyển năng lượng từ Venezuela sang Cuba cho tới khi đạt được một thỏa thuận mới.