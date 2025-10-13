Theo báo Guardian, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/10 đã thể hiện giọng điệu hòa hoãn, phát tín hiệu sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Trung Quốc nhằm xoa dịu căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nước.

"Đừng lo lắng về vấn đề với Trung Quốc, mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa. Chủ tịch Tập Cận Bình không muốn đất nước rơi vào tình trạng suy thoái và tôi cũng vậy. Mỹ muốn giúp đỡ Trung Quốc, không phải làm hại họ", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã kêu gọi Bắc Kinh "chọn con đường lý trí" trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông Vance cũng nhận định, chính phủ Mỹ có nhiều lợi thế hơn nếu căng thẳng thương mại tiếp tục kéo dài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo áp thêm mức thuế 100% đối với hàng hoá Trung Quốc cũng như hủy cuộc gặp dự kiến với ông Tập vào cuối tháng này. Ông Trump gọi đây là "biện pháp đáp trả" vì Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu đất hiếm cho Mỹ.

Ngược lại, Trung Quốc quả quyết sẽ không nhượng bộ trước đe dọa áp thuế mới nhất của chính quyền Trump, đồng thời kêu gọi Washington tìm kiếm giải pháp đàm phán thay vì làm tình hình leo thang.

"Liên tục đe dọa áp thuế cao không phải là phương án đúng đắn để đối thoại với Bắc Kinh", Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh.