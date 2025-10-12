Trong thông cáo phát đi hôm nay (12/10), Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định những lời đe dọa áp thuế bổ sung ở mức cao không phải là phương thức đúng đắn khi tiếp cận với Bắc Kinh.

Trụ sở Bộ Thương mại Trung Quốc. Ảnh: Ifeng/Baidu

“Lập trường của Trung Quốc về ‘chiến tranh thuế quan’ vẫn nhất quán, chúng tôi không muốn nhưng cũng không sợ. Chúng tôi kêu gọi phía Mỹ tiếp tục phát huy sự đồng thuận quan trọng đạt được khi các nhà lãnh đạo của hai bên điện đàm, tiếp tục tận dụng cơ chế tham vấn kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ… Nếu Mỹ tiếp tục các hành động đơn phương, chúng tôi sẽ quyết thực hiện những biện pháp tương ứng để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”, trang Baijiahao Baidu dẫn lời người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc nói.

Theo hãng tin CNN, Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra thông cáo trên trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/11, đồng thời cáo buộc Bắc Kinh có động thái hạn chế xuất khẩu đất hiếm cần thiết cho ngành công nghiệp Mỹ.

Ông Trump viết trên mạng Truth Social: “Tôi chưa bao giờ nghĩ là điều này sẽ xảy ra, nhưng có lẽ, như mọi thứ khác, thời điểm đã tới... Cuối cùng, dù có thể gây đau đớn nhưng đó sẽ là một điều tốt cho nước Mỹ”.