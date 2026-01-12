Theo Pravda, Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 11/1 đã thông báo về việc quân đội nước này sử dụng UAV để tập kích 3 giàn khoan dầu của Nga tại khu vực biển Caspi.

"Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine (SSO) là đơn vị đã thực hiện cuộc tấn công nhắm vào 3 giàn khoan dầu V. Filanovsky, Yuri Korchagin và Valery Graifer. Đây là các cơ sở thuộc sở hữu của Lukoil - một trong những tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga. Mức độ thiệt hại cụ thể đang được đánh giá", phía Ukraine cho biết.

Ngoài cuộc tấn công tại biển Caspi, quân đội Ukraine trong ngày qua cũng tập kích thành công một kho hàng và một cơ sở kỹ thuật của lực lượng Nga ở khu định cư Novotroitske, vùng Kherson.

Ukraine tập kích dàn khoan dầu của Nga trên biển Caspi. Ảnh: SSO

Nga lần đầu triển khai UAV Geran-5

Theo Kyiv Independent, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) ngày 11/1 đã xác nhận việc Nga lần đầu triển khai UAV Geran-5 trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Đối thủ đã vận hành các UAV Geran thế hệ mới trong các cuộc không kích gần đây. Về cơ bản, nó vẫn có thiết kế tương đồng với dòng UAV Geran và Shahed đã được biết đến. Điểm khác biệt lớn nhất là động cơ, Geran-5 sử dụng động cơ phản lực Telefly. Phương tiện này có tải trọng 90kg và tầm hoạt động hơn 1.000 km.

Hiện Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin đã triển khai Geran-5 ở tiền tuyến.

Cùng ngày 11/1, các quan chức quân đội Ukraine đã cảnh báo về khả năng Nga mở chiến dịch mới ở tỉnh Sumy. "Các cuộc tấn công ở khu vực đông bắc có thể là tiền đề để đối thủ mở một mũi tiến công mới tại Sumy", đại diện Quân đoàn 7 của Ukraine cho biết.

Theo báo cáo của kênh theo dõi quân sự DeepState, Nga đang tăng cường hiện diện quân sự ở vùng Sumy với mục tiêu kiểm soát Khotin - khu định cư cách thành phố thủ phủ Sumy khoảng 15km theo hướng bắc. "Tính đến cuối tuần qua, lực lượng Nga còn cách Khotin khoảng 5km", DeepState thông tin.