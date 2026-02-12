Hãng tin RIA Novosti dẫn lời Rostislav Goldstein, lãnh đạo Cộng hòa Komi thuộc Nga hôm nay (12/2) cho biết: "Khu vực của chúng tôi đã bị UAV của Ukraine tấn công. Một đám cháy đã xảy ra tại khuôn viên nhà máy lọc dầu ở Ukhta. Các lực lượng ứng phó khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường”.

Khói bốc lên tại các địa điểm bị UAV Ukraine tập kích ở Ukhta, Nga. Ảnh: Astra

Ông Goldstein khẳng định không có thương vong trong vụ tấn công ở Ukhta. Song, ông cảnh báo mối đe dọa từ UAV vẫn còn hiện hữu và cảnh báo người dân không đăng tải hình ảnh hoặc video về thiệt hại lên mạng.

Theo hãng tin Astra của Nga, cư dân Ukhta đã báo cáo về các vụ nổ và khói. Cơ quan quản lý hàng không Nga đã cho tạm đóng cửa sân bay địa phương.

Nhà máy lọc dầu LUKOIL-Ukhtaneftepererabotka ở Ukhta được cho là mục tiêu chính của cuộc tấn công. Chi nhánh của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga tại Komi đã xác nhận vụ việc.

Video: Astra

Trước đó, vào đêm 11/2, rạng sáng 12/2, UAV của Kiev cũng tập kích nhà máy cơ khí công nghệ cao Progress của Nga ở Michurinsk, nơi đang sản xuất thiết bị cho các hệ thống điều khiển hàng không và tên lửa. Người dân địa phương kể đã xuất hiện nhiều vụ nổ và một vụ cháy tại đây.

Thống đốc vùng Tambov Yevgeny Pervyshov nói đã xảy ra tấn công bằng UAV, nhưng không đề cập đến nhà máy quân sự Progress. Quan chức này chỉ lưu ý siêu thị Magnit Family và Trường Cao đẳng Công nghiệp và Công nghệ bị thiệt hại nặng nề do hỏa hoạn.

Theo Astra, siêu thị Magnit nằm cách nhà máy Progress khoảng 100m, trong khi trường cao đẳng cách đó khoảng 150m.

Một vụ cháy cũng đã xảy ra gần nhà ga Michurinsk-Uralsky, ga đường sắt chính của thành phố do hậu quả của vụ tấn công. Chính quyền thành phố Michurinsk đã cho tất cả các trường học trong thành phố tạm nghỉ sau vụ tấn công của UAV đêm 11/2.

Bộ Quốc phòng Nga thống kê các hệ thống phòng không của họ đã bắn chặn và phá hủy 106 UAV của Ukraine trên khắp toàn quốc trong 24 giờ qua.