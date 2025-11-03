Theo RT, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 2/11 đã tiết lộ về kế hoạch thử nghiệm vũ khí hạt nhân theo lệnh của Tổng thống Donald Trump trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

"Tôi nghĩ những thử nghiệm mà chúng ta đang nói tới hiện nay là thử nghiệm hệ thống. Chúng ta không thực hiện những vụ nổ hạt nhân. Thực tế chúng tôi gọi đây là những vụ nổ không gây ra phản ứng dây chuyền", ông Wright cho biết.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ nhấn mạnh, việc thử nghiệm sẽ được tiến hành trên mọi bộ phận của một vũ khí hạt nhân, nhằm đảm bảo chúng có thể hoạt động và thiết lập một vụ nổ hạt nhân theo đúng tính toán.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright. Ảnh: NYT

"Các cuộc thử nghiệm sẽ được tiến hành trên các hệ thống mới, nhằm đảm bảo vũ khí thay thế có chất lượng tốt hơn các mẫu trước đó. Mỹ đã tiến hành các vụ nổ hạt nhân vào những năm 1960, 1970 và 1980, và đã thu thập thông tin chi tiết từ những vụ nổ đó. Với sự tính toán kỹ lưỡng, chúng tôi có thể mô phỏng rất chính xác điều gì sẽ xảy ra trong một vụ nổ hạt nhân", ông Wright nói thêm.

Sau chuyến thăm châu Á tuần trước, Tổng thống Trump đã bất ngờ ra lệnh cho quân đội Mỹ nối lại quá trình thử vũ khí hạt nhân sau 33 năm tạm dừng. Ông Trump sau đó đã xác nhận lại vấn đề này, nhưng không trả lời cụ thể về khả năng tổ chức các cuộc thử nghiệm hạt nhân ngầm.

Quyết định của ông Trump ngay lập tức đã vấp phải sự phản đối từ nhiều bên. Trong khi Nga cảnh báo sẽ có "hành động tương ứng nếu một quốc gia từ bỏ lệnh tạm hoãn thử nghiệm hạt nhân", Trung Quốc kêu gọi Mỹ "nghiêm túc tuân thủ lệnh cấm thử nghiệm hạt nhân toàn cầu". Liên Hợp Quốc sau đó cũng nhấn mạnh, các nước không được tiến hành thử nghiệm hạt nhân "ở bất kỳ hoàn cảnh nào".