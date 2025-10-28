Theo RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/10 đã ký ban hành luật chính thức về việc chấm dứt Thỏa thuận Quản lý và Xử lý Plutonium (PMDA) với Mỹ.

"Dự luật chấm dứt hiệp ước được Hạ viện Nga thông qua vào tháng này, được nhất trí bởi Thượng viện vào tuần trước. Việc chấm dứt thỏa thuận PMDA đã có hiệu lực sau khi Tổng thống Putin ký phê chuẩn", truyền thông Nga cho biết.

PMDA là thỏa thuận được Mỹ và Nga ký kết vào tháng 9/2000, yêu cầu hai bên cam kết tiêu hủy 34 tấn plutonium cấp độ quân sự còn sót lại từ hàng nghìn đầu đạn hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh. Các quan chức của Washington nhấn mạnh rằng số plutonium dư thừa của hai nước đủ để chế tạo thêm 17.000 đầu đạn hạt nhân mới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Vào năm 2016, Nga đã đình chỉ hiệp ước, với lý do Mỹ không thực hiện nghĩa vụ của mình và gia tăng các động thái thù địch, bao gồm việc áp đặt trừng phạt và sự mở rộng về phía đông của NATO. Tuy nhiên, Moscow từng bày tỏ sẵn sàng khôi phục thỏa thuận nếu Washington đáp ứng các yêu cầu của mình.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội vào đầu tháng 10, Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov cũng tiết lộ rằng Mỹ từng tìm cách thay đổi quy trình tiêu hủy plutonium.

"Chúng tôi đã phản đối động thái của Washington bởi lo ngại vật liệu phóng xạ có thể bị khai quật và tái sử dụng", ông Ryabkov nói.

Cách đây không lâu, Tổng thống Putin đã thừa nhận về việc các thỏa thuận giữa Liên Xô - Mỹ và Nga - Mỹ về kiểm soát vũ khí hạt nhân và phòng thủ chiến lược đã "gần như bị phá bỏ hoàn toàn".

Chủ nhân Điện Kremlin cũng đề xuất gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) thêm một năm, sau khi thỏa thuận cũ hết hạn vào tháng 5/2026. Tuy vậy, phía Mỹ chưa đưa ra phản hồi chính thức về vấn đề này.