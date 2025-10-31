Theo hãng thông tấn Anadolu, ông Vance ngày 30/10 đã lên tiếng bảo vệ chỉ thị nối lại việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân ngay lập tức của Tổng thống Trump.

"Giống như Nga và Trung Quốc, chúng tôi đang sở hữu một kho vũ khí hạt nhân khổng lồ. Đôi khi chúng tôi phải thử nghiệm để chắc chắn rằng mọi thứ vẫn hoạt động bình thường. Đây là yếu tố quan trọng trong chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ, nhằm bảo đảm kho vũ khí hạt nhân của chúng ta thực sự vận hành tốt", Phó Tổng thống Mỹ cho biết.

Ông Vance nhấn mạnh, quyết định nối lại việc thử hạt nhân không phải là phản ứng trước bất kỳ nguy cơ cấp bách nào, mà là quy trình nhằm duy trì sự ổn định.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: NYT

"Tôi phải nói rõ rằng, chính phủ Mỹ biết rõ tình trạng của các hệ thống hạt nhân. Nhưng chúng tôi vẫn phải giám sát kỹ càng theo thời gian và Tổng thống Trump chỉ muốn đảm bảo rằng chúng tôi đang làm đúng như vậy", ông Vance giải thích.

Phó Tổng thống Mỹ có phát biểu trên sau khi Tổng thống Trump ra lệnh cho Lầu Năm Góc nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân sau 33 năm tạm dừng, khẳng định động thái dựa trên "cơ sở bình đẳng" với các đối thủ của nước này.

Quyết định của ông Trump ngay lập tức đã vấp phải sự phản đối từ nhiều bên. Trong khi Nga cảnh báo sẽ có "hành động tương ứng nếu một quốc gia từ bỏ lệnh tạm hoãn thử nghiệm hạt nhân", Trung Quốc kêu gọi Mỹ "nghiêm túc tuân thủ lệnh cấm thử nghiệm hạt nhân toàn cầu". Liên Hợp Quốc sau đó cũng nhấn mạnh, các nước không được tiến hành thử nghiệm hạt nhân "ở bất kỳ hoàn cảnh nào".