Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EFE/EPA

Theo báo Guardian, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 29/10, ông Trump viết: "Vì các quốc gia khác cũng có chương trình thử nghiệm nên tôi đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng Mỹ bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta trên cơ sở bình đẳng. Quá trình đó sẽ bắt đầu ngay lập tức".

Tổng thống Mỹ lưu ý: "Nga đứng thứ 2 và Trung Quốc đứng thứ 3, nhưng sẽ cân bằng trong vòng 5 năm tới".

Ông Trump đăng bài như trên ngay trước thềm cuộc gặp dự kiến của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc. Các nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc được cho đang nỗ lực đạt một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến thương mại giữa hai bên.

Ông Trump ra chỉ thị sau khi mô tả tuyên bố của Tổng thống Nga Putin về một cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân là không phù hợp. Trước đó, ông Putin thông báo Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình "độc nhất vô nhị" có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Burevestnik. Điện Kremlin mô tả vụ thử nghiệm hôm 21/10 và cuộc diễn tập hạt nhân một ngày sau đó là một phần trong nỗ lực đảm bảo an ninh quốc gia.

Mỹ mở ra kỷ nguyên hạt nhân vào tháng 7/1945 với vụ thử bom nguyên tử 20 kiloton tại Alamogordo, New Mexico và sau đó thả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản vào tháng 8/1945 để chấm dứt Thế chiến II. Vụ thử hạt nhân cuối cùng của nước này, có mật danh "Divider" diễn ra vào ngày 23/9/1992 tại Nevada.

Theo NBC News, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump đã tìm cách tăng kho vũ khí hạt nhân của Mỹ lên gấp 10 lần. Tháng 12/2016, ông Trump tuyên bố, Mỹ phải tăng cường và mở rộng đáng kể năng lực hạt nhân cho tới khi thế giới nhận thức được vấn đề hạt nhân.