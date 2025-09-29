Theo NBC News, Tổng thống Donald Trump ngày 28/9 đã xác nhận về việc tham dự cuộc họp khẩn cấp với các tướng lĩnh Mỹ tại Đại học Thủy quân lục chiến ở Quantico, bang Virginia.

"Đó sẽ là một cuộc gặp tốt đẹp và dễ chịu. Chúng ta đang làm rất tốt về mặt quân sự, đây chỉ đơn giản là dịp để gửi đi những thông điệp tích cực, thể hiện tinh thần đồng đội. Tôi muốn nói với các tướng lĩnh rằng chúng tôi yêu mến họ và họ là những chỉ huy được trân trọng", ông Trump cho biết.

Cũng theo Tổng thống Trump, ông muốn các chỉ huy cấp cao của quân đội Mỹ tiếp tục phát huy những phẩm chất đáng quý, bao gồm "sự mạnh mẽ, trí tuệ và nhân ái".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Ảnh: Washington Post

Theo truyền thông Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth mới đây đã triệu tập toàn bộ chỉ huy cấp cao của Mỹ, mang hàm Chuẩn tướng trở lên về căn cứ thủy quân lục chiến tại Quantico. Cơ quan Nghiên cứu của Quốc hội Mỹ (CRS) tiết lộ, số lượng chỉ huy thuộc diện này lên tới 800 người, nhưng họ không được thông báo trước về mục đích cụ thể của cuộc họp.

Giới quan sát nhận định, ngoài những bài phát biểu nói về "tinh thần chiến binh" của Bộ trưởng Hegseth, cuộc họp dự kiến sẽ tập trung vào các vấn đề quan trọng hơn, bao gồm việc cải tổ cơ cấu chỉ huy hoặc thậm chí là cắt giảm số lượng tướng lĩnh cấp cao.

Trong thời gian vừa qua, Tổng thống Trump đã liên tục chỉ đạo Lầu Năm Góc phải "tinh gọn bộ máy và làm việc hiệu quả hơn". Kể từ khi nhậm chức, Bộ trưởng Hegseth cũng đình chỉ nhiều tướng lĩnh và loại bỏ một số chương trình bị cho là "làm loãng sức chiến đấu".

Cuộc họp khẩn cấp của quân đội Mỹ sẽ khai mạc vào ngày 30/9 ở Virginia và dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều ngày.