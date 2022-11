ĐB Lê Thị Song An (Long An) nêu câu hỏi thời gian gần đây tình trạng tội phạm công nghệ cao như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, giả mạo tin nhắn, đá gà đánh bài qua mạng có chiều hướng gia tăng, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. Một trong những nguyên nhân do hệ thống văn bản quy phạm pháp luật còn thiếu đồng bộ, công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực như an ninh, an ninh mạng, nhà đất, ngân hàng, công chứng, tài chính... còn thiếu sót, chưa chặt chẽ.

ĐB Lê Thị Song An, đoàn ĐBQH Long An

Thời gian qua Bộ TT&TT có nhiều giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên mặt trận phòng chống tin giả, tin xấu độc. Tuy nhiên, việc ngăn chặn, xử lý còn chậm làm cho tin giả có cơ hội tồn tại và phát tán rộng. Bộ trưởng có giải pháp gì để giải quyết vấn đề trên

ĐB Đỗ Chí Nghĩa (Phú Yên) đặt vấn đề ngăn chặn thông tin xấu độc là điều không dễ dàng, xử lý 1 trường hợp đưa tin thất thiệt cũng rất vất vả khó khăn, nếu xử lý không cẩn thận lại trở thành "PR cho người đốt đền muốn nổi tiếng". Bộ trưởng có giải pháp nào là triệt để, căn cơ nhất khi lực lượng ngành TT&TT thì mỏng trong khi có hàng chục triệu tài khoản mạng xã hội, có tài khoản địa chỉ IP ở nước ngoài.

Việc xử lý trang tin điện tử báo hóa hiện nay diễn ra như thế nào, tại sao lại khó khăn như vậy. Bộ trưởng có cam kết gì với ĐB cử tri để giải quyết tình trạng này.

ĐB Trần Thị Thu Hằng (Đắk Nông): Hiện nay việc xây dựng kết nối chia sẻ khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia, nhất là về dân cư với các bộ ngành chưa có sự đồng bộ, thống nhất cao. Nhiều bộ, ngành địa phương chưa có phương án khai thác, do đó chưa mang lại hiệu quả cho người dân khi tiến hành các giao dịch, ví dụ vấn đề sổ hộ khẩu. Nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp của Bộ TT&TT để khắc phục những vấn đề tồn tại này, góp phần đẩy nhanh xây dựng Chính phủ số, chính quyền số.