Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng. Việc sửa đổi nhằm thực hiện phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền trong quản lý Nhà nước về xây dựng.

Theo quyết định này, UBND cấp xã được giao thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, điều chỉnh, gia hạn và cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (gồm công trình không theo tuyến; công trình theo tuyến trong đô thị; công trình tín ngưỡng, tôn giáo; tượng đài, tranh hoành tráng; công trình xây dựng theo giai đoạn và các dự án liên quan) và nhà ở riêng lẻ.

Đối với thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ, trình tự thực hiện được quy định cụ thể như sau.

UBND cấp xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Ảnh: Hồng Khanh

Chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Trường hợp hồ sơ còn thiếu, không đúng quy định hoặc không phù hợp với thực tế, cơ quan cấp phép phải thông báo một lần bằng văn bản để chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện.

Việc thẩm định tập trung vào kiểm tra các điều kiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP. Cụ thể, cơ quan cấp phép đối chiếu sự phù hợp của bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ đề nghị cấp phép với thiết kế cơ sở đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định đối với các công trình thuộc dự án có yêu cầu thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

Đối với các công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy, bản vẽ thiết kế xây dựng phải phù hợp với hồ sơ đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt. Trường hợp công trình có yêu cầu thẩm tra thiết kế, cơ quan cấp phép kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của báo cáo kết quả thẩm tra theo quy định.

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng yêu cầu, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ bổ sung, cơ quan cấp phép tiếp tục hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện. Nếu sau khi bổ sung vẫn không đủ điều kiện, trong thời hạn 3 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo rõ lý do không cấp giấy phép xây dựng.

Sau khi đối chiếu các điều kiện theo Luật Xây dựng, cơ quan cấp phép gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan. Trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, các cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản; quá thời hạn này được coi là đã thống nhất và chịu trách nhiệm trong phạm vi quản lý của mình.

Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với nhà ở riêng lẻ, thời hạn là 15 ngày làm việc.