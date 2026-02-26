Cuối tuần qua, Man City có chiến thắng 2-1 Newcastle ở vòng 27, tiếp tục đe dọa tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh mùa này của Arsenal, đội đang hơn 5 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Sau trận đấu, Pep Guardiola tuyên bố đội sẽ nghỉ 3 ngày, trước khi chuẩn bị cho trận tiếp theo. Ông cũng nói thêm, bản thân có lẽ cũng chẳng theo dõi các trận đấu ở Cúp C1 đâu…

Pep Guardiola đang bay sang Ý để theo dõi trận Inter Milan 1-2 Bodo/Glimt, đối thủ mà họ có khả năng đụng độ lại ở vòng 16 đội Cúp C1 mùa này. Ảnh: Man City FC

Tuy nhiên, thực tế lại khác, khi Pep Guardiola được cho đã âm thầm làm một điều trước khi Man City biết đối thủ của mình là ai tại vòng 1/8 Cúp C1 mùa này.

Theo Tuttomercatoweb, Pep Guardiola đã có mặt ở sân San Siro để theo dõi trận đấu Inter Milan 1-2 Bodo/Glimt, lượt về play-off, qua đó đại diện Na Uy lấy vé đi tiếp ở sân chơi Champions League với tổng tỷ số 5-2 (lượt đi thắng 3-1) đầy ấn tượng.

Man City từng gặp Bodo/Glimt ở vòng bảng và chịu thất bại gây sốc 1-3, cũng là đánh dấu cho cái tên lạ lẫm này ở sân chơi châu Âu, sau đó hạ luôn cả Atletico để có mặt ở vòng play-off và mới nhất là loại á quân Inter Milan.

Rõ ràng, Bodo/Glimt từ chỗ tưởng không có gì đáng ngại, trở thành cái tên lo lắng cho bất cứ ‘ông lớn’ nào, khiến Pep Guardiola phải đích thân đi thám thính thêm về đối thủ mà Man City có thể gặp lại ngay vòng 16 đội, bên cạnh cái tên quen thuộc khác trong nhiều năm qua: Real Madrid.

Với Real Madird, Man City gặp liên tục 5 màu gần đây và là 6 trong 7 chiến dịch gần nhất. Tại vòng bảng, Pep và học trò thắng 2-1 ở Bernabeu hồi tháng 12 năm ngoái.

Liệu Man City sẽ lại cùng Real Madrid tạo nên cuộc chạm trán nảy lửa, hay Bodo/Glimt rình rập hiểm nguy? Câu trả lời sẽ có ở lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League 2025/26 diễn ra vào 18h chiều mai (giờ Hà Nội), ngày 27/2.