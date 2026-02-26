Tiền vệ 34 tuổi nói với người đại diện rằng, anh tin mình vẫn có thể thi đấu ở đẳng cấp cao tại châu Âu mùa tới.

Tháng trước, MU thông báo Casemiro sẽ rời sân Old Trafford khi hợp đồng hết hạn vào tháng 6/2026.

Casemiro đã bước sang tuổi 34 - Ảnh: SunSport

Nhiều thông tin cho rằng, anh sẽ chuyển đến Mỹ. Casemiro cùng gia đình vừa bay đi nghỉ tại Florida mới đây, động thái cho thấy sự thăm dò môi trường mới trong tương lai.

Tuy nhiên, ngôi sao người Brazil vẫn giữ một ngôi nhà cùng gia đình ở thành phố Madrid. Viễn cảnh tiếp tục sự nghiệp tại châu Âu rất hấp dẫn anh.

Nguồn tin thân cận Casemiro cho biết, Italia là điểm đến tiềm năng, sau khi đồng đội cũ Luka Modric chuyển đến AC Milan hồi hè.

Modric đã bước sang tuổi 40 và đầu quân cho đội bóng áo sọc đỏ đen theo giào kèo 1 năm, kèm thêm điều khoản gia hạn thêm 12 tháng nếu thể hiện tốt.

Casemiro cùng người đồng đội cũ Luka Modric ở Real Madrid - Ảnh: SunSport

World Cup 2026 có thể là giải đấu lớn cuối cùng Casemiro khoác áo tuyển Brazil, vì anh đã được HLV Ancelotti triệu tập trở lại hồi năm ngoái.

Mùa bóng hiện tại, anh vẫn giữ vai trò chủ chốt trên hàng tiền vệ Quỷ đỏ, đá chính 24/29 trận.

Cựu sao Real Madrid cũng gây ấn tượng mạnh khi đóng góp 5 bàn thắng, trong đó 4 pha lập công từ các tình huống cố định (không chiến).