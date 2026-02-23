Ảnh: BBC

Trang RBC Ukraine dẫn lời ông Zelensky phát biểu: "Khi chúng tôi ký tuyên bố chung với tất cả các nước tham gia liên minh, chúng tôi hiểu rằng Anh và Pháp sẵn sàng cung cấp lực lượng, mỗi nước một lữ đoàn. Một số nước khác cũng phát đi tín hiệu rằng họ sẵn sàng tăng cường sức mạnh cho Ukraine với sự hiện diện ở mức độ một nhóm quân... Chúng tôi muốn thấy nhóm quân này ở gần tiền tuyến hơn".

Người đứng đầu Ukraine tiết lộ Ba Lan chưa xác nhận sẽ tham gia. "Sẽ tốt hơn nếu Ba Lan có cơ hội cung cấp hậu cần cho máy bay và phòng không. Cuối cùng, chúng tôi sẽ phải đối mặt với câu hỏi khi nào các mục tiêu không quân có thể bị bắn hạ từ lãnh thổ của một quốc gia láng giềng nếu có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi quan tâm đến điều này hơn. Về các đơn vị quân sự, tất nhiên, không ai muốn ở tiền tuyến. Dĩ nhiên, người Ukraine muốn các đối tác sát cánh với chúng tôi ở tiền tuyến. Tôi nghĩ điều đó là hợp lý", ông Zelensky nói.

Các cuộc đàm phán về việc triển khai binh lính đồng minh trên lãnh thổ Ukraine đã diễn ra trong nhiều năm. Các lãnh đạo châu Âu cùng với đại diện của Mỹ đang thảo luận về một thỏa thuận đảm bảo an ninh, đề cập tới khả năng hiện diện của quân đội các nước thành viên NATO tại Ukraine để đảm bảo việc thực hiện một thỏa thuận hòa bình trong tương lai.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sau khi Nga và Ukraine ký kết thỏa thuận hòa bình, các lực lượng hỗ trợ có thể được triển khai ở nơi cách xa tiền tuyến, ví dụ như ở Kiev hoặc Odessa. Theo kế hoạch của ông Macron, các lực lượng hỗ trợ sẽ bao gồm quân đội Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ. Mục tiêu chính của họ là huấn luyện quân nhân Ukraine và đảm bảo an ninh.