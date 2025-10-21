Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV trưởng Masatada Ishii sau gần 2 năm gắn bó, khép lại một giai đoạn nhiều tranh luận trong hành trình tái thiết đội tuyển quốc gia.

Theo thông tin từ Siam Sport và trang Facebook đội tuyển Thái Lan, quyết định được đưa ra trong cuộc họp ngày 21/10 tại trụ sở FAT với sự tham dự của Phó chủ tịch kỹ thuật TS. Chanwit Polcheewin, cựu danh thủ Piyapong Piew-on và Tổng thư ký Ekphol Polnavin.

Thái Lan chia tay HLV Ishii. Ảnh: Changsuek

Hội đồng kỹ thuật cho rằng “định hướng và kế hoạch phát triển đội tuyển của ông Ishii không còn phù hợp với chiến lược mới” của Liên đoàn.

Masatada Ishii được bổ nhiệm vào tháng 12/2023, sau thời gian thành công cùng Buriram United.

Dưới quyền ông, “Voi chiến” thi đấu tổng cộng 30 trận, giành 16 chiến thắng, đạt tỷ lệ thắng khoảng 53%.

Tuy nhiên, đội tuyển Thái Lan không đạt được bước tiến rõ rệt trong các giải đấu quốc tế gần đây, đặc biệt là tại vòng loại Asian Cup 2027, nơi phong độ phập phù khiến FAT phải xem xét lại định hướng dài hạn.

Trong thông báo chia tay, FAT gửi lời cảm ơn đến HLV Ishii vì “sự tận tâm, chuyên nghiệp và tinh thần cống hiến cho bóng đá Thái Lan”, đồng thời chúc ông thành công trên chặng đường tiếp theo.

Đại diện FAT cho biết sẽ khẩn trương tìm kiếm người kế nhiệm nhằm đảm bảo tính liên tục cho kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển, trước thềm hai trận đấu trong tháng 11 – giao hữu với Singapore (13/11) và làm khách trên sân Sri Lanka (18/11) ở vòng loại Asian Cup.

Cuộc chia tay giữa Thái Lan và Masatada Ishii, dù diễn ra trong không khí ôn hòa, phản ánh áp lực lớn mà đội tuyển phải đối mặt trong giai đoạn chuyển giao.

Sau thời Kiatisuk, bóng đá Thái vẫn đang đi tìm công thức ổn định giữa bản sắc kỹ thuật truyền thống và tham vọng cạnh tranh ở cấp độ châu lục.

Trong thời gian này, Mano Polking thành công với 2 danh hiệu AFF Cup, nhưng cũng không tạo được bước đột phá. Ishii là HLV Nhật Bản thứ hai thất bại, sau Akira Nishino.