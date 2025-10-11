Thử nghiệm của Ancelotti

Brazil giành chiến thắng, và thứ bóng đá đẹp đẽ ngày nào như trở lại cội nguồn. Một lần nữa người ta nói về việc Jogo bonito hồi sinh.

Tại World Cup 2002 ở Hàn Quốc – Nhật Bản, Brazil đặt ra chuẩn mực cho thứ bóng đá mang về danh hiệu vô địch thế giới lần thứ 5: tốc độ, áp lực và trên hết là sự ngẫu hứng.

Brazil có chiến thắng đẹp mắt. Ảnh: CBF

Hơn 2 thập kỷ sau, sau cả một cuộc khủng hoảng kéo dài, Canarinha được gột rửa. Estevao và Rodrygo như một điệp khúc vang lên ở Hàn Quốc, cùng nhau ghi cú đúp – hiện tại và tương lai của Brazil.

Vinicius cũng tham gia vào chiến thắng “bàn tay nhỏ” bằng một pha phản công đậm chất Carlo Ancelotti.

Ở phương Đông, người ta tin rằng mưa có thể rửa sạch tội lỗi. Với Brazil, điều đó dường như đúng. Từ chuỗi trận vòng loại buồn bã – chỉ xếp thứ 5 chung cuộc, kém Argentina tới 10 điểm – họ bắt đầu hành trình chuộc lỗi.

Bởi Ancelotti không còn nhiều “viên đạn” trong nòng súng cho chu kỳ World Cup ngắn ngủi này. Đây là canh bạc tất tay, nhằm biến Brazil thành ẩn số lớn tại Bắc Mỹ.

Dù là cường quốc bóng đá, Brazil hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng lại. Không có trung phong đích thực, Vinicius và Rodrygo tạm vá chỗ trống còn bỏ ngỏ.

Vậy mà Ancelotti vẫn để Richarlison và Igor Jesus ngồi ghế dự bị. Canh bạc ấy lại thắng lớn.

Estevao ghi cú đúp lịch sử. Ảnh: CBF

Bộ ba ma thuật

Brazil nhập cuộc chậm, chủ động cầm bóng và dần biến thành màn trình diễn đỉnh cao dưới cơn mưa nặng hạt của bầu trời Seoul.

Điệu samba bị lãng quên bao năm bỗng sôi động. Estevao mở tỷ số sau đường chuyền xẻ đôi hàng thủ Hàn Quốc của Bruno Guimaraes, đưa bóng ra sau lưng Kim Min Jae.

Estevao đang cho thấy tố chất của một ngôi sao thế hệ mới. Còn Bruno Guimaraes được ví như “cánh tay nối dài” của Ancelotti, là người duy nhất chưa nghỉ phút nào kể từ khi ông thầy Italia tiếp quản Canarinha.

Bàn thắng của Estevao đã khuấy động trận đấu. Bên cánh trái, Vinicius không ngừng hoạt động để tham gia vào tấn công lẫn hỗ trợ phòng ngự. Một chàng trai rất khác, sau khi… xin lỗi người yêu vì ngoại tình.

Vinicius, sau thời gian không ổn định ở Real Madrid, thể hiện hình ảnh của một tiền đạo cánh hiện đại khi gặp lại Ancelotti – người thầy ảnh hưởng lớn nhất sự nghiệp của anh. Vini bùng nổ và chăm chỉ.

Bộ ba Vinicius – Estevao – Rodrygo bùng nổ. Ảnh: B/R Football

Ở giữa Estevao và Vinicius là Rodrygo, người khiến sân đấu bùng nổ thực sự. Mỗi khi anh chạm bóng, khán đài nín thở – vì ai cũng biết điều gì đó sắp xảy ra.

Lối chơi của Rodrygo thật khó lý giải, đầy bí ẩn. Anh chứng minh điều đó bằng một bàn thắng trong không gian hẹp – cú ngoặt, cú lừa bóng, rồi dứt điểm cực nhanh kiểu futsal.

“Rodry” mờ nhạt của trước đây gần như biến mất. Ancelotti là người đầu tiên chìa tay giúp anh trong lúc khó khăn nhất, và giờ anh đang đền đáp lòng tin ấy – ngay trên thảm cỏ xanh.

Những chàng trai của Ancelotti

Hiệp 2 là bản sao của hiệp đầu: một Brazil cuồn cuộn tấn công, trong khi Hàn Quốc yếu ớt, đầy sai sót phòng ngự. Chỉ trong 4 phút sau giờ nghỉ, Canarinha tung cú đòn kết liễu.

Estevao hoàn tất cú đúp sau khi cướp bóng trong chân Kim Min Jae. Viên ngọc của Chelsea trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi cú đúp cho Brazil kể từ 1961. Anh đang làm mọi cách để giành suất đá chính tại Bắc Mỹ.

Đây cũng là trận chuyên nghiệp thứ 100 của Estevao. Cầu thủ 18 tuổi ghi 31 bàn và 16 kiến tạo. Mới đây, anh chọc thủng lưới Liverpool tại Ngoại hạng Anh.

Rodrygo có màn trình diễn đậm chất samba. Ảnh: CBF

Gần như ngay lập tức, Rodrygo lại làm khán đài bùng nổ. Lần này là từ đường kiến tạo của Vinicius, và cú dứt điểm của anh đã mang đến cơn say samba thật sự. Một pha bóng mãn nhãn về phối hợp tập thể lẫn ngẫu hứng cá nhân.

Bóng đá đẹp kiểu Brazil vẫn không thiếu phong cách Ancelotti, thể hiện qua pha phản công chớp nhoáng ở giữa hiệp 2: Vinicius nhận bóng từ Matheus Cunha, một mình làm tất cả khi vượt qua hai cầu thủ chủ nhà, rồi khép lại “bàn tay nhỏ” hoàn hảo.

Dấu ấn của Ancelotti giờ đây rõ ràng hơn bao giờ hết. Brazil đã khác: nhanh hơn, mạch lạc hơn, chơi bóng với nhịp điệu tự nhiên và kỷ luật chiến thuật. Hàng thủ, vốn từng mong manh, nay có thể trở thành bức tường vững khi World Cup sắp tới.

Phía trước (14/10), Nhật Bản là trận đấu để Carletto đặt ra tiêu chuẩn mới cho Brazil.