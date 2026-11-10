Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao tặng chứng nhận chức danh “Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật” nhiệm kỳ 2026-2029 cho ông Sugi Ryotaro. Ông là ca sĩ, diễn viên kịch, phim cổ trang nổi tiếng của Nhật Bản.

Ngày 10/11, tại Tokyo, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức lễ trao chứng nhận chức danh “Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật” nhiệm kỳ 2026-2029 cho ông Sugi Ryotaro, nhân sĩ hữu nghị có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ trao.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao tặng chứng nhận chức danh “Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật” nhiệm kỳ 2026-2029 cho ông Sugi Ryotaro.

Ông Sugi Ryotaro, sinh năm 1944, quê quán tỉnh Hyogo (Nhật Bản), là ca sĩ, diễn viên kịch, phim cổ trang nổi tiếng của Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản Sugi Ryotaro. Ảnh: TTXVN

Ông dành nhiều tình cảm, tâm huyết và đóng góp tích cực, bền bỉ cho quan hệ hữu nghị song phương suốt gần 40 năm qua. Đặc biệt, ông thúc đẩy tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa quy mô lớn, cũng như những hỗ trợ thiết thực giàu tính nhân văn dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, góp phần tăng cường sự hiểu biết và củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Những năm qua, ông Sugi Ryotaro đã được nhận: Huy chương Hữu nghị, Huân chương Lao động hạng Ba, Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội, Kỷ niệm chương vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc của Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc của Bộ Công an. Tháng 11/2026, ông tiếp tục được Bộ Ngoại giao Việt Nam trao tặng chức danh Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật nhiệm kỳ 2026-2029.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Sugi Ryotaro bày tỏ xúc động và khẳng định tình cảm gắn bó chân thành và tình yêu dành cho đất nước, con người Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản Sugi Ryotaro cùng các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Ông Sugi Ryotaro khẳng định, sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan hai nước để triển khai các sáng kiến thiết thực về giao lưu văn hóa, y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ tiếng nói đảm bảo môi trường sống, học tập và làm việc công bằng, thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Nhật Bản và quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp 3 nguyên Thủ tướng Nhật Bản

Cũng trong hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru; nguyên Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio; nguyên Thủ tướng Nhật Bản, Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do (LDP) Aso Taro.

Các nguyên Thủ tướng Nhật Bản chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân tới Nhật Bản; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mạnh mẽ, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nhật Bản phát triển lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP), nguyên Thủ tướng Nhật Bản Aso Taro. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp dành cho đất nước, con người Việt Nam và đóng góp quan trọng của các nguyên Thủ tướng Nhật Bản đối với sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong nhiều năm qua.

Lãnh đạo Việt Nam mong muốn các nguyên lãnh đạo Nhật Bản tiếp tục ủng hộ nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản theo tinh thần Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản.

Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cùng thúc đẩy 4 ưu tiên hợp tác giữa hai nước, gồm tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi, tiếp xúc thường xuyên trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, liên kết kinh tế và bảo đảm an ninh kinh tế; mở rộng hợp tác đổi mới sáng tạo, công nghệ vũ trụ, nông nghiệp công nghệ cao; nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Các nguyên Thủ tướng Nhật Bản khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào, sẽ tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tư cách là đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao và tự chủ chiến lược, tự cường, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Ảnh: TTXVN

Nguyên Thủ tướng Nhật Bản, Phó Chủ tịch LDP Aso Taro khẳng định ủng hộ công cuộc cải cách và mục tiêu phát triển của Việt Nam; đánh giá cao kết quả của cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi Sanae.

Ông Aso hoan nghênh việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và LDP; nhấn mạnh sẽ tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy quan hệ hai nước và hai Đảng cầm quyền trong thời gian tới. Ông bày tỏ mong muốn sớm trở lại thăm Việt Nam.

Nhắc lại nhiều kỷ niệm với Việt Nam trong suốt thời gian dài đảm nhiệm vai trò Tổng thư ký Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, nguyên Thủ tướng Kishida Fumio bày tỏ có tình cảm, ấn tượng tốt đẹp với Việt Nam và khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, phát huy vai trò quan trọng của 2 Nhóm Nghị sĩ hữu nghị của hai nước.

Ông Kishida Fumio cho biết rất ấn tượng với bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Quốc hội Nhật Bản với những nội dung trao đổi thiết thực nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam trong chuyến thăm tháng 4/2025. Đánh giá cao những thành tựu đối ngoại của Việt Nam, ông khẳng định sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.