Der Spiegel ngày 4/12 cho biết, báo đã có được bản tóm tắt bằng tiếng Anh nội dung cuộc điện đàm hôm 1/12, trong đó có những trích dẫn trực tiếp cho thấy thái độ của các nguyên thủ châu Âu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) chào đón người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Điện Élysée vào ngày 1/12/2025. Ảnh: EPA

Theo báo Đức, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cảnh báo người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky rằng "có khả năng Mỹ sẽ phản bội Ukraine về vấn đề lãnh thổ, nếu không có sự rõ ràng về đảm bảo an ninh”. Ông Macron mô tả giai đoạn căng thẳng hiện tại của các cuộc đàm phán hòa bình là "nguy hiểm lớn" đối với nhà lãnh đạo Ukraine đang gặp khó khăn.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz lưu ý thêm, ông Zelensky cần phải "rất cẩn thận". "Họ đang tính toán với cả ông và chúng tôi", ông Merz nói. Theo Der Spiegel, bình luận này ám chỉ đến việc phái đoàn của Mỹ gồm đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump tới Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này.

Bản ghi nội dung cuộc điện đàm bị rò rỉ còn hé lộ, các nhà lãnh đạo châu Âu khác cũng bày tỏ lo ngại, trong đó Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, người có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Mỹ Trump qua môn golf, đã khuyến cáo: “Chúng ta không được để Ukraine và ông Volodymyr đơn độc với những người này".

Ngay cả Tổng thư ký NATO Mark Rutte, người khen ngợi ông Trump rất nhiều trước công chúng, cũng nói ông nhất trí với ông Stubb về việc “cần bảo vệ ông Volodymyr".

Der Spiegel cho hay, báo đã trò chuyện với "một số" người tham gia cuộc điện đàm và họ đã xác nhận những nội dung trên "được ghi chép lại chính xác".

Người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Zelensky, Văn phòng Thủ tướng Đức và Văn phòng Tổng thư ký NATO đã từ chối bình luận về các thông tin trên. Trong khi đó, Điện Élysée đã bác bỏ những trích dẫn được cho là của Tổng thống Pháp Macron.