Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: EPA

Theo báo Kyiv Post, lý do hủy đàm phán không được tiết lộ. Tổng thống Zelensky sẽ trở về Ukraine, trong khi hai đại diện Mỹ bay về Washington sau khi gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow.

Tổng thống Ukraine cho hay, việc phối hợp với các đối tác châu Âu vẫn đang tiếp tục tại Brussels, Bỉ. Ngày 3/12, các quan chức cấp cao của Ukraine gồm Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia (RNBO) Rustem Umerov và Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Andrii Hnatov đã gặp các cố vấn an ninh quốc gia từ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Ông Zelensky nói, Ukraine đã thông báo cho các đối tác châu Âu về cuộc đàm phán của phái đoàn Mỹ tại Moscow và thảo luận về thành phần châu Âu trong một cấu trúc an ninh rộng lớn hơn.

Hôm nay (4/12), ông Umerov và ông Hnatov sẽ gặp đặc phái viên Mỹ Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump tại Miami để thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình liên quan tới cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Theo trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov, Nga và Mỹ không đạt được thỏa hiệp sau gần 5 giờ đàm phán về việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine dù các cuộc thảo luận "mang tính xây dựng, hữu ích và thực chất". Ông Ushakov cũng tuyên bố, ông Witkoff và ông Kushner sẽ trở về Washington thay vì đến châu Âu hoặc Kiev để đàm phán thêm.

Một quan chức Nga trước đó chia sẻ với hãng tin NBC rằng, đối với Moscow, có 3 vấn đề không thể thương lượng gồm quyền kiểm soát vùng Donbass, giới hạn đối với các lực lượng vũ trang Ukraine và việc phương Tây công nhận các tuyên bố về lãnh thổ của Nga.