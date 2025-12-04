Theo báo Kyiv Post, các UAV của Nga đã oanh tạc thành phố Odesa, miền nam Ukraine lúc sáng sớm nay (4/12), tàn phá một tòa nhà hành chính và một số tòa chung cư cao tầng, khiến nhiều người bị thương.

Ảnh: DSNS

Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp nhà nước Ukraine (DSNS) cho hay: "Hỏa hoạn đã bùng phát tại một cơ sở hạ tầng năng lượng ở Odesa, gây hư hại cho một tòa nhà hành chính, các tòa nhà cao tầng và xe cộ gần đó. Tuy nhiên, các lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng dập tắt đám cháy".

Thống đốc khu vực Odessa Oleh Kiper thông tin, cửa ra vào và cửa sổ của 7 tòa chung cư và một tòa nhà hành chính đã bị hư hại do các mảnh vỡ rơi xuống và sóng xung kích. “Tính sơ bộ, 6 người bị thương, gồm cả 2 người bị mắc kẹt trong các căn hộ. 33 người khác, bao gồm 6 trẻ em, đã được hỗ trợ tâm lý”, ông Kiper nói.

Vụ không kích trên tiếp sau các vụ tấn công vào ngày 3/12 khi các UAV của Nga đã oanh tạc cơ sở hạ tầng năng lượng của Odesa, gây hỏa hoạn và làm bị thương một nhân viên nhà máy.

Nhà chức trách Ukraine cho biết thêm, vào tối 3/12, các lực lượng Moscow đã phóng tên lửa đạn đạo vào nước này. Lúc khoảng 17h46 giờ địa phương, một vụ nổ đã làm rung chuyển thành phố Kryvyi Rih, quê hương của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi một tên lửa Iskander-M nhắm trúng một tòa nhà hành chính và gây cháy.

Theo Thị trưởng thành phố Oleksandr Vilkul, vụ tấn công đã làm hư hại 15 tòa nhà cao tầng, khoảng 20 ngôi nhà tư nhân, một trường học, các cửa hàng, nhà để xe và ô tô. Một đường ống dẫn khí đốt cũng bị hư hại, cắt đứt nguồn cung cấp cho 29 hộ gia đình. Công tác sửa chữa đang được diễn ra và dự kiến ​​dịch vụ sẽ được khôi phục vào cuối ngày. 6 người đã bị thương trong vụ việc.

Tối cùng ngày, nhà chức trách Ukraine cũng nhận được báo cáo về các vụ tấn công tên lửa của Nga ở thành phố Bashtanka thuộc vùng Mykolaiv và nhiều khu vực thuộc vùng Kharkiv.

Không quân Ukraine thống kê, Nga đã phóng 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 138 UAV trong đợt tấn công đêm 3/12.

Theo Bộ Năng lượng Ukraine, tính đến sáng 4/12, hơn 60.000 người ở vùng Donetsk, hơn 51.000 người ở vùng Odesa và 1.600 người ở vùng Dnipropetrovsk đang bị cắt điện vì đợt tập kích mới của các lực lượng Moscow. Các đội sửa chữa đang tích cực khôi phục mạng lưới điện nhưng quá trình dự kiến sẽ mất thời gian.

Phía Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên.