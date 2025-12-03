Hãng tin TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 3/12 cho biết: "Tổng thống Putin đã chấp nhận một số đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt cuộc xung đột Ukraine, nhưng cũng bác bỏ một số đề xuất. Ông ấy sẵn sàng gặp gỡ các nhà đàm phán Mỹ nhiều lần cho tới khi đạt được một thỏa thuận thích hợp".

Ông Peskov nhấn mạnh, đây mới là lần trao đổi quan điểm trực tiếp đầu tiên giữa Nga - Mỹ và việc chưa thể đi tới sự thống nhất "hoàn toàn bình thường khi tìm kiếm sự thỏa hiệp". Ngoài ra, ông Peskov cũng bày tỏ hy vọng phía Mỹ sẽ tuân thủ nguyên tắc giữ im lặng trong các cuộc đàm phán giải quyết xung đột.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

"Chúng tôi không ủng hộ chính sách ngoại giao 'loa phóng thanh' và Mỹ cũng đồng ý như vậy. Chúng tôi đánh giá cao ý chí chính trị của Tổng thống Trump trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine", phát ngôn viên Điện Kremlin nói.

Cũng theo ông Peskov, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Trump hiện có thể diễn ra vào bất kỳ lúc nào.

Nga giành quyền kiếm soát khu định cư ở Zaporizhzhia

Theo kênh Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/12 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát khu định cư Chervonoye ở vùng Zaporizhzhia.

"Các đơn vị thuộc nhóm tác chiến Vostok đã liên tục tiến công và thiết lập quyền kiểm soát ở Chervonoye. Trong quá trình giao tranh, đơn vị Vostok đã khiến đối thủ mất một xe tăng, một pháo tự hành PzH 2000, một pháo pháo phản lực Vampire và nhiều xe bọc thép", phía Nga cho biết.

Ngoài mặt trận Chervonoye, Bộ Quốc phòng Nga cũng ghi nhận các cuộc đụng độ ở Vozdvizhevka, Kosovtsevo, Zalezhnichne, Gulyaipole và Andreyevka.

Trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn tổng cộng 251 máy bay không người lái (UAV) và phá hủy 2 xuồng không người lái của Ukraine ở Biển Đen.