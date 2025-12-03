Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Sputnik

Theo hãng tin TASS, phát biểu trước các phóng viên hôm 2/12 , Tổng thống Nga Putin đã lên án các vụ quân Ukraine tấn công tàu chở dầu ở Biển Đen.

"Các cuộc tấn công vào tàu chở dầu không phải ở vùng biển trung lập mà ở đặc khu kinh tế của một quốc gia khác, một quốc gia thứ ba, là cướp biển... Nga sẽ xem xét tiến hành các biện pháp trả đũa tàu thuyền từ các quốc gia đang hỗ trợ cho hành động của Ukraine. Cách triệt để nhất nhằm ngăn chặn những hành động như vậy là cô lập Ukraine khỏi biển, khi đó họ sẽ không thể sai phạm nữa", ông Putin nói.

Theo Tổng thống Nga, để đáp trả các cuộc tấn công của quân Kiev vào tàu chở dầu, Moscow sẽ mở rộng tấn công vào các cảng của Ukraine và các tàu thuyền ra vào những cảng này.

Đề cập tới các mối đe dọa xung đột, ông Putin khẳng định: "Chúng tôi không có ý định gây chiến với châu Âu như họ liên tục tuyên bố. Nga không muốn chiến tranh với châu Âu, tôi đã nói điều này hàng trăm lần... Tuy nhiên, nếu châu Âu đột nhiên khơi mào xung đột, chắc chắn Nga sẽ đáp trả ngay lập tức".

Tổng thống Putin nhấn mạnh: "Nga đang hành động với độ chính xác tuyệt đối ở Ukraine, đó không phải là chiến tranh. Tuy nhiên, nếu châu Âu tấn công, mọi chuyện sẽ khác. Châu Âu cảm thấy bị xúc phạm vì họ bị loại khỏi các cuộc đàm phán về Ukraine nhưng không ai loại trừ họ, chính họ đã tự loại trừ mình. Châu Âu không có chương trình nghị sự hòa bình. Châu Âu đứng về phía xung đột".

Nhà lãnh đạo Nga cáo buộc châu Âu đang cản trở các nỗ lực hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump và tất cả các đề xuất của họ đều nhắm vào điều này. "Chính họ đã từ chối đàm phán hòa bình và cản trở Tổng thống Trump... Châu Âu vẫn sống trong ảo tưởng rằng họ có thể gây ra thất bại chiến lược cho Nga, mặc dù họ hiểu điều này là không thể", ông Putin nói.