Theo đài RT, trong một thông điệp đăng tải trên kênh Telegram hôm 26/3, ông Chernyshov cho hay cuộc đối thoại trên có sự tham gia của đại diện một số đảng trong quốc hội Nga cũng như các nghị sĩ Mỹ thuộc cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Các nghị sĩ Mỹ và Nga gặp nhau tại Washington ngày 26/3. Ảnh: X/@RepLuna

Phó Chủ tịch Hạ viện Nga (Duma quốc gia) nói các nhà lập pháp nước này đã trình bày lập trường của Moscow trước các đối tác Mỹ và “tạo cơ sở cho cuộc đối thoại trong tương lai”.

Điện Kremlin đánh giá cuộc đối thoại trên “cần thiết” và “rất quan trọng”. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, các thành viên phái đoàn Nga đã gặp Tổng thống Vladimir Putin trước khi lên đường sang Mỹ để nhận thêm “hướng dẫn” về chính sách đối ngoại. Moscow hy vọng chuyến công du này sẽ giúp khôi phục một kênh đối thoại song phương quan trọng đã “hoàn toàn đóng băng” trong những năm gần đây, nhấn mạnh điều đó sẽ “có lợi cho cả Moscow và Washington”.

Trưởng đoàn đàm phán Nga tuyên bố cuộc đàm phán ngày 26/3 diễn ra “tốt hơn mong đợi”, đồng thời lưu ý việc khôi phục liên lạc giữa cơ quan lập pháp của hai nước hiện nay là “khả thi”. Ông Chernyshov cũng ca ngợi đây là “một cuộc đối thoại cởi mở và trung thực" và hai bên đã thảo luận “rất nhiều vấn đề”.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Mỹ Anna Paulina Luna cũng đánh giá cao cuộc gặp với phái đoàn nghị viện Nga. Bà Luna tin việc duy trì liên lạc giữa hai "siêu cường hạt nhân lớn nhất thế giới” vô cùng quan trọng và bà sẽ "thúc đẩy đối thoại và hướng tới hòa bình" trong quan hệ Washington - Moscow.

Quan hệ nghị viện Mỹ - Nga gần như không tồn tại sau khi cuộc xung đột ở Ukraine leo thang vào tháng 2/2022, khi Washington áp trừng phạt hầu hết các thành viên Duma quốc gia và Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện Nga) cũng như đình chỉ liên lạc chính thức và các chuyến thăm cấp cao.

Moscow và Washington bắt đầu khôi phục đối thoại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025. Tuy nhiên, cho đến tuần trước các nhà lập pháp hai bên vẫn chưa có cuộc gặp trực tiếp nào.