Trong bài đăng trên kênh Telegram hôm 17/12, Tổng tư lệnh Syrskyi cho biết phía Nga đã cố giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Pokrovsk tại tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine trong hơn 17 tháng qua. Tuy nhiên, nhiều đơn vị phòng thủ Ukraine tại đó vẫn giữ vững trận địa và thực hiện nhiều hoạt động phản công.

Tổng tư lệnh Ukraine Syrskyi. Ảnh: Oleksandr Syrskyi/Mạng xã hội X

“Kết quả của các chiến dịch phản công là binh sĩ của chúng tôi đã giành lại 16km2 ở khu vực phía bắc Pokrovsk, đồng thời giải phóng 56km2 lãnh thổ tại các khu định cư Hryshyne, Kotlyne và Udachne gần đó”, ông Syrskyi viết.

Quân đội Nga hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về tuyên bố của ông Syrskyi.

Nga - Mỹ sắp đàm phán ở Florida

Tờ Politico ngày 17/12 dẫn lời 2 nguồn thạo tin giấu tên tiết lộ các phái đoàn của Nga và Mỹ sẽ gặp mặt tại thành phố Miami, bang Florida, Mỹ vào cuối tuần này để thảo luận về những nỗ lực nhằm kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine.

Dự kiến, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ dẫn đầu phái đoàn của Washington tại cuộc đối thoại này. Trong khi đó, người đứng đầu phái đoàn Nga sẽ là đặc phái viên Kirill Dmitriev.

Tờ Kyiv Independent nhận định, cuộc gặp trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump thời gian qua liên tục gây sức ép buộc Kiev xem xét vấn đề nhượng bộ về lãnh thổ “như một phần của nỗ lực lớn hơn” nhằm kết thúc cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.