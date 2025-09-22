Trong cuộc họp với các thành viên của Hội đồng An ninh Nga hôm nay (22/9), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, nền tảng của mối quan hệ hợp tác giữa những quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân “đã bị xói mòn đáng kể do những bước đi mang tính thù địch và phá hoại của nhiều quốc gia phương Tây trong những năm gần đây”.

Tổng thống Nga Putin hôm 22/9. Ảnh: Kremlin.ru

Hãng tin RT dẫn lời ông Putin phát biểu: “Từng bước một, hệ thống các thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Liên Xô - Mỹ trước đây và Nga - Mỹ hiện nay đã gần như bị phá hủy hoàn toàn. Hệ thống thỏa thuận giữa Nga và Mỹ, hai quốc gia sở hữu các kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, từ lâu đã đóng vai trò là yếu tố ổn định và góp phần vào sự ổn định toàn cầu và an ninh quốc tế… Hiệp ước New START ký năm 2010 giữa Nga và Mỹ là thỏa thuận song phương cuối cùng còn lại về việc hạn chế vũ khí hạt nhân”.

Theo nhận định của nhà lãnh đạo Nga, việc để hiệp ước New START hết hạn và từ bỏ các di sản của nó là "bước đi sai lầm và thiển cận và theo quan điểm của Moscow sẽ tác động tiêu cực đến các mục tiêu của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân”.

“Tôi đã ra lệnh cho các cơ quan có liên quan của Nga tiếp tục theo dõi chặt chẽ những hoạt động của Mỹ liên quan đến kho vũ khí tấn công chiến lược… Nếu Washington có động thái làm suy yếu những nỗ lực của Moscow nhằm duy trì hiện trạng các vũ khí tấn công chiến lược, thì chúng tôi sẽ đáp trả tương xứng”, ông Putin nhấn mạnh, đồng thời tuyên bố Nga sẵn sàng gia hạn hiệp ước New START thêm một năm nữa để thúc đẩy Moscow và Washington đàm phán một thỏa thuận mới về vũ khí hạt nhân.

Theo hãng thông tấn TASS, hiệp ước New START dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 5/2/2026.