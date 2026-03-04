Các địa điểm ở Dubai bị UAV của Iran tấn công. Ảnh: BBC

Theo các hãng tin BBC và Al Jazeera, vài giờ sau khi Israel và Mỹ phát động các cuộc tấn công vào Iran hôm 28/2, Tehran đã tiến hành các cuộc tập kích trả đũa nhằm vào Israel và các mục tiêu quân sự của Mỹ tại một số quốc gia Vùng Vịnh như Bahrain, Ảrập Xêút, Qatar, Iraq và Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE).

Các quốc gia Vùng Vịnh cho biết các cuộc tấn công của Iran ban đầu tập trung vào những mục tiêu quân sự của Mỹ, nhưng sau đó đã mở rộng sang cơ sở hạ tầng dân sự bao gồm khách sạn, sân bay và các cơ sở năng lượng của những nước láng giềng.

Trong 4 ngày qua, các cuộc tấn công của Iran vào các nước Vùng Vịnh đã gia tăng. Các chính phủ trong khu vực tuyên bố đã đánh chặn một số lượng lớn tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Tehran.

Các nhà quan sát nhận xét, đây là cuộc xung đột mà chính phủ các nước Ảrập không muốn và đã cố gắng ngăn chặn. Câu hỏi đặt ra là liệu họ có bị cuốn vào hay không.

Trong một cuộc họp báo hôm 3/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al Ansari nhấn mạnh: "Tất cả các lằn ranh đỏ đã bị vượt qua. Các cuộc tấn công vào chủ quyền của chúng tôi diễn ra liên tục. Có những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng, vào khu dân cư của chúng tôi. Hậu quả của chúng rất rõ ràng. Khi nói đến khả năng đáp trả, tất cả các lựa chọn đều nằm trong tay giới lãnh đạo của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi phải làm rõ rằng những cuộc tấn công như thế này sẽ không thể tránh bị đáp trả".

Tại Trung Đông, hầu hết các tên lửa do Iran phóng đi đều bị đánh chặn, nhưng mảnh vỡ rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn và khiến nhiều người thiệt mạng. UAV của Iran dễ dàng vượt qua hệ thống phòng không, dù chỉ gây ra thiệt hại tối thiểu nhưng vẫn gieo rắc hỗn loạn và làm gián đoạn thương mại cũng như đi lại.

Theo tờ Financial Times, Iran được cho đã phóng số lượng UAV và tên lửa vào UAE, trung tâm thương mại và du lịch hàng đầu Vùng Vịnh, ngang bằng với những gì Israel phóng đi. Hiện các quốc gia Vùng Vịnh đang tập trung vào phòng thủ nhưng nhiều thứ phụ thuộc vào việc xung đột kéo dài bao lâu.